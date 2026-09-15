今後2シーズンのUEFA主催大会の決勝開催地が決定した。

15日、ギリシャのテッサロニキで欧州サッカー連盟（UEFA）の執行委員会が開催され、各大会決勝の開催地が決定した。

欧州クラブチーム最高峰の大会となるチャンピオンズリーグ（CL）の2027－28シーズンの決勝開催地はバイエルンが本拠地とするミュンヘン・フットボール・アレーナ（ミュンヘン）に。翌2028－29シーズンはバルセロナが本拠地とするカンプ・ノウ（バルセロナ）に決定した。

その他、女子チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ、UEFAスーパーカップ、フットサル・チャンピオンズリーグの決勝開催地も発表された。

また、同執行委員会ではUEFAネーションズリーグ2026／27の昇降格制度の変更を承認。これは、2028／29大会から同リーグの構成を現行の4部制から3部制へと移行させるという、2026年5月に承認された新構想へ円滑に移行するための措置だという。

今回発表された2027－28シーズン、2028－29シーズンの各大会決勝開催地は以下の通り。

◆チャンピオンズリーグ

2028年：ミュンヘン・フットボール・アレーナ（ミュンヘン）

2029年：カンプ・ノウ（バルセロナ）

◆女子チャンピオンズリーグ

2028年：パルク・オリンピック・リヨン（リヨン）

2029年：ウェールズ・ナショナル・スタジアム（カーディフ）

◆ヨーロッパリーグ

2028年：ナショナル・アレーナ（ブカレスト）

2029年：セルビア・ナショナル・スタジアム（ベオグラード）

◆カンファレンスリーグ

2028年：ユヴェントス・スタジアム（トリノ）

2029年：プスカシュ・アレーナ（ブダペスト）

◆UEFAスーパーカップ

2027年：ヨハン・クライフ・アレーナ（アムステルダム）

2028年：アスタナ・アレーナ（アスタナ）

◆フットサル・チャンピオンズリーグ

2027年：ビール／ビエンヌ・アレーナ（スイス）