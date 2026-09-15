V・ファーレン長崎は15日、ポーランド2部のスタル・ジェシュフからブラジル人FWジョナタン・ジュニオールが完全移籍加入することを発表した。

現在27歳のジョナタン・ジュニオールは178センチメートルの右利きのストライカー。ブラジル国内屈指の名門インテルナシオナルの下部組織出身でアヴァイ、アトレチコ・パラナエンセ、シャペコエンセといった国内クラブを渡り歩いた後、2023年夏にMKSコトフィッツァ・コウォブジェクへの移籍を機にポーランドでのキャリアをスタート。2025年7月からはポーランド2部のスタル・ジェシュフでプレーし、ここまで38試合13ゴール4アシストの数字を残していた。

長崎でJリーグ初挑戦が決まった27歳FWは新天地での意気込みを語っている。

「V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さん、こんにちは。ジョナタン・ジュニオールです。このクラブの⼀員になれたことをとても嬉しく思っています。この素晴らしい機会に感謝しています。チームの目標を達成するために、毎日全力を尽くします。皆さんと⼀緒にたくさんの喜びを分かち合えるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします！スタジアムでお会いしましょう！」