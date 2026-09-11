チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が10日に行われ、バイエルンとボデ／グリムトが対戦した。

2019ー20シーズン以来のCL制覇を目指すバイエルン。難敵であるボデ／グリムトをホームに迎えた初戦は、立ち上がりから苦労する。前半は0ー0で終わった中、後半開始早々の47分にハリー・ケインが強引にシュートに行くと、こぼれ球をジャマル・ムシアラが蹴り込み先制。61分には、ボックス右で得たFKからミカエル・オリーズがクロスを入れると、ケインがヘディングで合わせて追加点を記録。ケインは昨シーズンから出場したCLの試合で8試合連続ゴールを記録することとなった。

リードを広げたバイエルンは、その後も危なげなく試合を進め、77分には右CKの流れからアルフォンソ・デイヴィスがこぼれ球を蹴り込んで追加点。83分にはバイタルエリアで横パスを受けたオリーズが反転して左足ミドルシュートを叩き込むと、アディショナルタイム2分にはドリブルで持ち込んだオリーズが2点目を奪い5ー0で圧勝を収めた。なお、日本代表DF伊藤洋輝はベンチ入りし、80分から途中出場した。

快勝スタートのバイエルンは第2節でバイキングと、ボデ／グリムトはドルトムントと対戦する。

【スコア】

バイエルン 5ー0 ボデ／グリムト

【得点者】

1ー0 47分 ジャマル・ムシアラ（バイエルン）

2ー0 61分 ハリー・ケイン（バイエルン）

3ー0 77分 アルフォンソ・デイヴィス（バイエルン）

4ー0 83分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

5ー0 90＋2分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

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