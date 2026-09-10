アトレティコ・マドリードに所属するMFマルコス・ジョレンテが、チャンピオンズリーグ（CL）において、リヴァプールの本拠地『アンフィールド』での最多得点者になったようだ。9日、スペイン紙『アス』が報じている。

CL・リーグフェーズ第1節が9日に行われ、アトレティコ・マドリードはリヴァプールと敵地で対戦。マルコス・ジョレンテのゴールで先制したロヒブランコスだったが、後半にスコアをひっくり返されて1－2と逆転負け。悲願のビッグイヤー初戴冠を目指すなか、黒星スタートとなっている。

この試合で先制点を挙げたのは、『アンフィールド』との相性が良いことが知られている“14番”だ。スペイン紙『アス』によると、今夜の1得点でマルコス・ジョレンテは、CLにおける同スタジアムでの最多得点者になったとのこと。通算5得点で、これまで並んでいたカリム・ベンゼマを上回り、単独1位になったことを伝えている。

スペイン代表からの引退を表明したばかりの31歳は、CLでの通算得点数が『10』で、つまりそのうちの5得点がリヴァプールとのアウェイゲームで記録したものになる。ディエゴ・シメオネ監督の“戦士”として、『アンフィールド』に乗り込んだのは今回が3回目で、過去2回は2019－20シーズンのCL・ラウンド16の2ndレグと昨シーズンのリーグフェーズだ。とくに前者は、“要塞”を沈めた2得点として記憶されている。

そんなマルコス・ジョレンテを擁するアトレティコ・マドリードの次戦は、13日のラ・リーガ第5節レアル・ソシエダ戦となる。

【相性抜群】記録的なゴールを決めたマルコス・ジョレンテ