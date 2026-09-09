今日の運勢 9月10日（木）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月10日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月10日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？チャンスの予感がある日。気になっていた分野についての勉強や、旅行の計画を具体的に動かせそうです。目上の人や先輩からの助言にもアンテナを張って。勢い任せにならず、丁寧に進めるほど結果がついてきます。うちわや扇子で風を作ってみると◎。自分の魅力を表現できる日。恋愛やクリエイティブなことで「こうしたい」と思ったことは、迷わず形にしましょう。リーダーシップを発揮する場面でも堂々と振る舞ってみて。意見がぶつかったら、両方の意見を聞く姿勢を見せると良さそうです。気持ちをリセットできる日。見た目の印象を変えたり、新しい習慣を始めたりすると良さそうです。素直な気持ちでやりたいことに手を伸ばすようにしてみましょう。完璧じゃなくても動いてみることが大切です。今日は思い切り、好きなご飯を食べてみて。お部屋の中を整えると良い日。身近な空間を少し片付けるだけで、気持ちがすっきりします。家族との会話も大切にしましょう。今日は心地よさを優先すると、良いリズムが生まれそうです。手足のストレッチで体をほぐすと、気分転換になりそう。人付き合いが充実する日。人の集まる場や情報交換の場に顔を出すと、思わぬ縁やヒントにつながりそう。今日は自分の中にある粘り強さが良い方向に働くので、気になる人には自分から声をかけて。海苔を使った料理が運気アップに。大切な人との関係に向き合う日。なるべく丁寧に、相手の話を聞こうと意識しましょう。ビジネスでも一対一のやりとりが鍵になりそう。自分の価値観を押しつけず、歩み寄る姿勢が大切です。黄色い小物を身につけると、対人運がアップしそう。楽しい時間を過ごせる日。昔のことが気になりそうですが、今を楽しむ意識を持つようにして。新しい趣味の情報を調べたり、気になるお店を覗いてみたりすると良さそうです。気分が停滞したら場所を変えるのが一番。噴水のある場所に立ち寄ってみるのもあり。自分の見直しができる日。感情に流されず、冷静に「今の自分に必要なもの」を見極めましょう。新しい学びへの投資は、焦らず念入りに下調べをしておきましょう。今日はお寺にお参りして気持ちを整えると、判断力がアップしそう。プレッシャーを感じやすい日。結果を急がず、目の前のタスクを一つずつ片づける意識を持ちましょう。競争意識は手放して、自分のペースを守ることが大切です。化粧水パックでしっかり保湿すると、内面から落ち着けそう。ルーティンを回しにくい日。イライラを感じたら無理に押し通さず、一度手を止めて深呼吸をしましょう。体調にも注意が必要なタイミングなので、無理な残業は避けて。気持ちをリセットしたいときは、近くの神社に足を運ぶと流れが変わりそう。停滞感を覚えやすい日。人間関係やお金に関することは、特に慎重になりましょう。相手任せにすると思わぬ誤解が生まれやすいので、確認は自分からこまめにして。程よい距離感を保つことで、リスク回避になりそう。おやつにはクルミを食べると吉。気力が削がれやすい日。何をやっても空回りする感覚があったら、それはお休みのサイン。予定を詰め込みすぎず、余白を意識して動きましょう。秘密は抱え込まない方が良さそう。今日は雲が見える場所で、ぼんやり空を眺める時間を作ってみて。新しい何かを始める前に、今日はまず足元を整えましょう。ごはんを丁寧に作ってみたり、部屋をちょっと片づけたり。そんな小さな積み重ねが、明日からの流れを変える土台になります。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4