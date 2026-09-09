アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、チャンピオンズリーグ（CL）初戦への意気込みを語った。8日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。

アルテタ監督のもとでCL復帰を果たし、2023－24シーズンがベスト8、2024－25シーズンがベスト4、そして昨シーズンが決勝進出と着実に階段を登っているアーセナル。とりわけ、22年ぶりにプレミアリーグを制覇した昨シーズンは安定した戦いを披露し、リーグフェーズでは唯一の8戦全勝を達成。その後も順調に勝ち進んでいったが、決勝ではパリ・サンジェルマン（PSG）にPK戦で敗れ、あと一歩のところで涙を呑んだ。

当然、プレミアリーグ連覇と並ぶ今シーズンの目標はクラブ史上初のビッグイヤー獲得だ。現地時間9日に控えるリーグフェーズ第1節では敵地に乗り込み、ナポリと対戦する。アルテタ監督は直近4年間で2度のセリエA制覇を誇る名門への警戒感を滲ませつつ、重要な初戦への意気込みを次のように示した。

「昨シーズンの経験があるからこそ、この大会が我々にとってどれほど重要なものかは分かっている。初戦から非常に厳しいアウェイの地での戦いとなるが、この大会が始まることにとてもワクワクしているよ。以前、彼ら（ナポリ）のスタジアムに行ったことがあるが、あの独特な雰囲気やホームでの彼らの強さを知っている。待ち受ける挑戦の厳しさは理解しているが、準備は万端だし、戦う態勢は整っているよ」

昨シーズンのプレミアリーグ制覇により、長年の重圧から解放されたアーセナルは、今シーズンも開幕から公式戦4連勝と好調。自慢の堅守は健在で、攻撃面ではより流動的かつスピーディーな崩しが増加している。攻守において重要な役割を担っているイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリは「最高の形でシーズンをスタートできたし、この調子を維持していきたい」と語った上で、CLについては次のようにコメントしている。

「過去2シーズンは多くの試合に勝利して準決勝まで進み、昨シーズンは決勝まで辿り着いた。だからこそ、この流れを継続していくことが僕たちにとって重要なんだ。今のチームには大きな自信があるよ」

ナポリvsアーセナルは日本時間10日の午前4時にキックオフされる。