アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、待望の今季初白星を挙げた喜びを口にした。8日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

今季ここまでプレミアリーグでは開幕から3試合未勝利（1分け2敗）となっていた昨季のヨーロッパリーグ（EL）王者のアストン・ヴィラは、8日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節でクラブ・ブルッヘと対戦し、3－2で勝利を収め、待望の今季初白星を飾った。

なお、公式戦3試合連続で先発出場した日本代表GK鈴木彩艶はこれがCLデビュー戦で、CLに出場した史上初の日本人GKとなったなか、高精度のパスからチャンスを演出したほか、2失点を喫したものの、5セーブも記録して勝利に貢献している。

試合後、エメリ監督は「勝利を手にできていない時こそ、懸命な努力が必要になる。今日は本当に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいだ。私たち、そして私自身が負っている責任を自覚し、正しい道を歩んでいると分かったからだ」と喜びを口にしながら、次のように続けた。

「選手たちにも責任がある。経験豊富な選手たちがチームの基準を高く保つよう導き、目標を達成するにはこの道しかないのだと皆に示す必要がある。ブライトン戦やハル・シティ戦を経て、チームは成長を続けている」

「今日はまた一歩前進した。懸命に努力し続けること、それしか道はない。これこそが、私たちが築き上げようとしているプロセスなんだ。今日は非常に重要な一歩を踏み出せた。苦しい時間帯にも粘り強く戦い抜くことができたからね」

「途中出場の選手たちが試合に良い影響をもたらし、主導権を取り戻すことができた。ブルッヘはホームで強さを発揮し、自信を持ってプレーするチームだ。その相手に対し、90分間を通じてしっかりと競い合い、非常に完成度の高い試合ができたと思う」

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