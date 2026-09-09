アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶のパフォーマンスに高評価が与えられている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズが8日に行われ、アストン・ヴィラは敵地でクラブ・ブルッヘと対戦。11分にジョン・マッギンが先制点を挙げると、19分には同点に追いつかれたが、22分にエミリアーノ・ブエンディアが勝ち越しゴールをマーク。さらに、43分にはニコラス・ジャクソンが追加点を決め、61分にはPKから失点したものの、3－2で勝利を収め、アストン・ヴィラは今季初白星を飾った。

この試合も先発出場し、公式戦3試合連続スタメンに名を連ねた鈴木は、これがCLデビュー戦で、CLに出場した史上初の日本人GKとなったなか、高精度のパスからチャンスを演出したほか、2失点を喫したものの、5セーブも記録して勝利に貢献を果たした。

試合後、選手採点を発表した地元メディア『Aston Villa Review』は鈴木にチーム最高タイとなる「8」点がつけ、「ブルッヘが攻勢を強めるなか、ヤン・ヴィルジリのシュートを巧みにセーブし、前半終盤にはカルロス・ボルジェスのシュートをパンチングで弾き出した。必要な場面ではゴールラインを離れて適切に処理を行った。パスの飛距離と質は、相変わらず素晴らしかった」と賛辞を送っている。

また、イギリスメディア『BBC』では「6」点がつけられ、「序盤、ヤン・ヴィルジリのシュートを堅実なセーブで阻んだが、ヒューゴ・ヴェトレセンの同点弾は防げず、PKの場面ではニコロ・トレソルディに逆を突かれた」と綴られた。

さらに、地元メディア『バーミンガム・ライブ』でも鈴木には「6」点がつけられ、「鈴木はヨーロピアン・カップ（CLの前身大会）／チャンピオンズリーグに出場した史上初の日本人GKとなった。試合開始直後、（アーロン・）ワン・ビサカへのパスでヴィラの最初のチャンスを演出した。ヴィルジリにゴールを許す前後には、いくつかのシュートを弾き出した。今回も卓越した配球を見せ、多くのクロスをキャッチした」と評価されている。

【ハイライト動画】鈴木彩艶がCLデビュー！