「長打力の強みを最大限に」村上宗隆、主砲3人衆でホワイトソックス躍進！…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、5日（日本時間6日）に行われたミネソタ・ツインズ戦に出場し、自身30号となるホームランを放った。チームの総本塁打数はメジャーリーグ全体で188本塁打となり、5位にランクインしたと、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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日本人選手としては大谷翔平選手、鈴木誠也外野手、松井秀喜氏に次ぐ、MLB史上4人目となるシーズン30本塁打到達で、1年目で実現するのは初めてだ。











すでに大台を突破していたミゲール・バルガス内野手、コルソン・モンゴメリー内野手と肩を並べ、村上は球団史上2008年以来となるシーズン30本塁打到達者3人のトリオを結成している。



ホワイトソックスのデレク・ショーモン打撃コーチは「重要なのは、フィールドに立つ選手たちの力を最大限に引き出せているかどうかだ」と述べ、選手起用の最適化が好調の要因だと説明している。



同紙も「ホワイトソックスは長打力の強みを最大限に活かし、レギュラーシーズン残り19試合を残してア・リーグ中地区首位に立っている。



実際、地区首位の6チームの中で、30本塁打以上を記録した選手が複数いるのはホワイトソックスだけだ」と主張。



また、ショーモン氏は「できるだけ多く塁に出たい」と出塁への意識を強調する一方、「ただ、打線がやや停滞しているとすれば、それは空振りの多さが原因だ」と課題も指摘した。



主砲3人が揃って30本塁打に到達したホワイトソックス打線が、この勢いのままポストシーズンに向かえるかが注目される。



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