リーグ・アン（フランス1部リーグ）のリヨンに加入した日本代表MF中村敬斗が、早速チーム練習に参加した。現地時間3日、リヨンのクラブ公式Xが動画で初練習の様子を伝えている。

リヨンは同2日、リーグ・ドゥ（フランス2部）のスタッド・ランスから中村を2030年6月までの4年契約で獲得したことをクラブ公式サイト上で発表した。背番号は「11」に決定しており、中村は同公式サイトを通じて「OLに加入でき、とてもうれしいです。偉大なクラブであり、このユニフォームを着てプレーし、決定的な役割を果たすことが待ち切れません。僕がクラブ初の（男子での）日本人選手だと知りましたが、それはすごく重要なことであり、最高の形で日本を代表する存在になりたいと思っています」と語っている。

リヨンのクラブ公式Xは、中村のチーム練習映像を公開。他選手と一緒にウォーミングアップに取り組む姿からは、やや緊張感のある引き締まった雰囲気が見て取れる。だが、動画内では時折笑顔も見せながらパス回しに参加している様子も捉えられており、チームへの適応が順調であることを伺わせる。動画には「リヨンの侍」「ようこそ」「私たちはあなたに期待しています」といったファンのコメントが寄せられており、5,000件近い「いいね！」が付いている。

リーグ・アンの開幕2試合を1勝1分でスタートさせたリヨンは、同4日に第3節のオセール戦を控えている。中村のリヨンデビュー戦となる可能性がある同試合に、大きな注目が集まっている。

【動画】チームへの適応も順調そう！ 中村敬斗のリヨン初練習の様子はコチラ