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【西 2-8 ソ】
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試合終了
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OUT
8番 林 安可 センターフライ 3アウト
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OUT
代打：柘植 世那 に代わって 8番 林 安可
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OUT
7番 小島 大河 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
代打：外崎 修汰 に代わって 7番 小島 大河
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OUT
6番 平沢 大河 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 近藤 健介 に代わって 7番 柳町 達
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OUT
守備交代：ライト 柳町 達 に代わって 3番 谷川原 健太
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OUT
守備交代：センター 周東 佑京 に代わって 2番 川村 友斗
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 優輔 に代わって 10番 Ｒ・オスナ
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OUT
2番 周東 佑京 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 航 に代わって 10番 黒木 優太
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OUT
5番 渡部 聖弥 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
4番 中村 剛也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｔ・ネビン ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 長谷川 信哉 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 津森 宥紀 に代わって 10番 伊藤 優輔
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OUT
8番 川瀬 晃 見逃し三振 3アウト
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OUT
西2-8ソ
7番 柳町 達 レフトホームラン ソフトバンク得点！ 西 2-8 ソ
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OUT
西2-5ソ
6番 山本 祐大 センターツーベースヒット ソフトバンク得点！ 西 2-5 ソ ランナー：2、3塁
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OUT
5番 柳田 悠岐 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
3番 近藤 健介 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 周東 佑京 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 滝澤 夏央 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 Ａ・カナリオ 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 柘植 世那 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 津森 宥紀
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 川瀬 晃 セカンドフライ 2アウト
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OUT
7番 柳町 達 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 山本 祐大 サードライナー 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 佐藤 隼輔 に代わって 10番 松本 航
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OUT
7番 外崎 修汰 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 平沢 大河 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 豪太 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス
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OUT
5番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 周東 佑京 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 豆田 泰志 に代わって 10番 佐藤 隼輔
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OUT
4番 中村 剛也 セカンドライナー 3アウト
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OUT
3番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 長谷川 信哉 セカンドファウルフライ 1アウト
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OUT
1番 正木 智也 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 川瀬 晃 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 前田 悠伍 に代わって 10番 鈴木 豪太
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OUT
8番 柘植 世那 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
西2-3ソ
7番 外崎 修汰 サードゴロ 西武得点！ 西 2-3 ソ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
6番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
5番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 柳町 達 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 山本 祐大 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙橋 光成 に代わって 10番 豆田 泰志
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 近藤 健介 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
西1-3ソ
4番 中村 剛也 レフトツーベースヒット 西武得点！ 西 1-3 ソ 3アウト
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OUT
3番 Ｔ・ネビン ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
2番 長谷川 信哉 ショートフライ 1アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 Ａ・カナリオ センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 周東 佑京 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
西0-3ソ
9番 庄子 雄大 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ 西 0-3 ソ ランナー：2塁
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OUT
8番 川瀬 晃 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
7番 柳町 達 レフトスリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
6番 山本 祐大 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 柘植 世那 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 外崎 修汰 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 周東 佑京 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
西0-1ソ
1番 正木 智也 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ 西 0-1 ソ
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OUT
5番 渡部 聖弥 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 中村 剛也 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 長谷川 信哉 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 ショートゴロ 1アウト
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