「エリートの剛速球投手」千賀滉大、守護神転向で5セーブ完璧！？　まだ「…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、今季これまでに5回のセーブを記録している。リリーフ転向後は10回1/3を投げて自責点2、被安打6、与四球5、奪三振12という数字を残しているが、来季メッツに残れるかは9月の投球内容次第になると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

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千賀は2023年に自身初のメジャーシーズンを防御率2.98という好成績で終え、当時はチームの将来のエースとして期待された。



しかし翌年以降は健康面の不安や制球の乱れが重なり、成績は年々悪化している。



今季は先発として31回1/3を投げ、防御率9.66という深刻な数字を記録したことにより、ローテーションを外れた。



同紙は「千賀自身は新しい役割への転向に乗り気ではなかったが、彼が先発の座から外れることは誰の目にも明らかだった」と伝えている。



ところが、リリーフに回った千賀は一変。











速球とフォークボールの二枚看板を武器に、一イニングを全力で抑え込む投球を披露しており、同紙は「千賀は、エリートの剛速球投手になれることを示している」と評している。



契約は残り1年となっており、このままブルペンの終盤を担う存在として再生する可能性も見えてきた。



ただし、同紙は慎重な見方も示す。



千賀本人は先発への復帰を望んでいることを明言しており、トレード期限前には他球団の関心もあったと報じられている。



守護神を務めるデビン・ウィリアムズ投手が防御率4.66、3度のセーブ失敗と苦戦する中でも、千賀を単純にその後任に据えるのは早計だとも指摘した。



連投への対応や制球面の安定、そして重要な場面での信頼構築が、いずれも今後の課題として残る。



同紙は「千賀はまだ、信頼されるリリーバーとは言えない」と結論づけており、この9月の投球内容次第で2027年以降の去就が決まる見通しだ。



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