DFBポカール1回戦が2日に行われ、オスナブリュックとバイエルンが対戦した。

歴代最多21度の優勝を誇り、連覇を目指すバイエルンは2.ブンデスリーガ（2部リーグ）所属のオスナブリュックのホームに乗り込み初戦を迎えた。ジョシュア・キミッヒやミカエル・オリーズ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスら主力に加え、新加入のイスマエル・サイバリが先発出場。日本代表DF伊藤洋輝はベンチスタートとなった。

開始早々の5分、オスナブリュックがゴラッソで先制。後方からのアバウトなロングボールに反応したロビン・マイスナーがヨナタン・ターとキム・ミンジェに競り勝ち、ボックス手前中央から右足を振り抜くと、鋭くドライブ回転がかかったシュートがゴール右隅に突き刺さった。

まさかの展開となったバイエルンだがここから貫禄を見せる。18分、キミッヒがボックス内へ柔らかい浮き玉のスルーパスを送ると、走り込んだケインが最後は右足のボレーシュートを沈めて同点。その6分後にはトム・ビショフのボール奪取からショートカウンターを発動し、中央で反転したオリーズが絶妙なスルーパスを送る。L・ディアスのシュートはGKに阻まれるも、ゴール前に詰めたビショフが押し込み逆転に成功した。

主導権を握りながら試合を進めるバイエルンは73分に追加点。敵陣内でのボール奪取からレナート・カールがゴール前にスルーパスを送り、抜け出したオリーズが距離を詰めてきたGKを嘲笑うかのようなループシュートを決める。さらに85分にはケインとカールが起点となったカウンターから、ボックス内に走り込んだアレクサンダル・パヴロヴィッチが倒されてPKを獲得。これをケインが冷静に沈めてリードを3点に広げた。

試合は1－4で終了。出鼻を挫かれたバイエルンだったが、鮮やかな逆転勝利で2回戦へ駒を進めた。伊藤に出番は訪れなかった。

【スコア】

オスナブリュック 1－4 バイエルン

【得点者】

1－0 5分 ロビン・マイスナー（オスナブリュック）

1－1 18分 ハリー・ケイン（バイエルン）

1－2 24分 トム・ビショフ（バイエルン）

1－3 73分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

1－4 86分 ハリー・ケイン（PK／バイエルン）