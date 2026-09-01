モネの新しい鑑賞体験をポーラ美術館で｜「あたらしい目―モネと21世紀のアート」展を開催

神奈川県箱根町にあるポーラ美術館では、開館25周年記念およびモネ没後100年という節目の年であることを機に、「あたらしい目―モネと21世紀のアート」を 2027年4月7日（水）までの期間限定で開催している。

展示風景：「あたらしい目—モネと21世紀のアート」ポーラ美術館、2026年、撮影：中川周 Courtesy of Felix Gonzalez-Torres Foundation

本展覧会では、モネと現代アートの関係を、年代順に美術史として追うのではなく、「カメラ」「時間」「河」「ライフ」「庭」という5つの切り口を通して自由に体感できる仕様になっている。

展示風景：「あたらしい目—モネと21世紀のアート」ポーラ美術館、2026年、撮影：中川周

館内での鑑賞にとどまらず、野外まで拡張された体験型アートも見どころの一つである。美術館周囲の「森の遊歩道」には中谷芙二子によるダイナミックな霧の彫刻が、毎時0分、30分に出現し、幻想的な風景を作り出す。（※冬季は休止）

中谷芙二子《霧のプロムナード 仙石原》霧の彫刻 #47721、2026 年、展示風景：「あたらしい目—モネと21世紀のアート」 ポーラ美術館、2026年、撮影：中川周

また、展示のほかにも講演会やアーティスト・トークなども予定されている。この機会にぜひ、アジア最大のモネ・コレクション19点と、国内外18組による現代作家たちの作品をご堪能いただきたい。

■林 卓行 氏による講演会

「キャンディのゆくえ──モネとゴンザレス＝トレスの交差するところ」

日時：2026年9月5日（土）14:00 - 15:00

登壇：林 卓行（東京藝術大学芸術学科教授）

■今坂 庸二朗 氏 アーティスト・トーク

日時：2026年10月10日（土）14:00 - 予定

登壇：今坂 庸二朗（出展アーティスト）

モネ没後100年・開館 25 周年記念「あたらしい目―モネと21世紀のアート」

会期：2026年6月17日（水）－ 2027年4月7日（水）会期中無休

※12月1日（火）は休館

会場：展示室 1、2、4、アトリウム ギャラリー、ロビー、森の遊歩道

企画：岩﨑余帆子（ポーラ美術館学芸課長）、鈴木幸太（ポーラ美術館主任学芸員）

出展作家：クロード・モネ、エドガー・ドガ、エミール・ガレ、ルーカス・アルーダ、アローラ&カルサディーラ、マース・カニンガム＋ロバート・ラウシェンバーグ、フェリックス・ゴンザレス=トレス、ノエミ・グダル、ロニ・ホーン、ピエール・ユイグ、今坂庸二朗、アマル・カンワル、カプワニ・キワンガ、ナイル・ケティング、ダニエル・スティーグマン・マングラネ、三嶋りつ惠、中谷芙二子、大森日向子、タオ・グエン・ファン、スーザン・フィリップス、ヴォルフガング・ティルマンス、スーメイ・ツェ ほか

ポーラ美術館

開館時間：午前9時～午後5時 （入館は午後4時30分まで）

所 在 地 ： 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

T E L ： 0460-84-2111

入 館 料 ：大人 ￥2,200 ／ 大学・高校生 ￥1,700 ／ 中学生以下無料

障害者手帳をお持ちのご本人および付添者（1名まで） ￥1,100

※すべて税込 団体割引あり