ポルトは8月31日、ミランとトッテナム・ホットスパーのビッグクラブから2選手を獲得した。

フランチェスコ・ファリオーリ監督の下でプリメイラ・リーガ2冠を目指すポルト。今夏の移籍市場最終盤にはメキシコ代表FWサンティアゴ・ヒメネス、ブラジル人DFソウザと2人の新戦力の獲得に成功した。

現在25歳のヒメネスはフェイエノールトで得点を量産し、昨年2月に鳴物入りでミランへ加入。しかし、ここまでの成績は公式戦37試合出場7ゴール6アシストとなっており、昨シーズンは負傷の影響で18試合の出場にとどまった。

ルベン・アモリム新監督の下では構想外の扱いを受けており、今夏の移籍が決定的と見られた中で、これまで多くのメキシコ人選手が活躍してきたポルトへ買い取りオプション付きの1年間のレンタル移籍での移籍が決定。背番号は「29」となった。

一方、20歳のソウザはサントスのアカデミー育ちで、2024年2月にカンピオナート・パウリスタ（サンパウロ州選手権）のミラソル戦でトップチームデビューを果たした。昨年5月からはカンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（ブラジル1部リーグ）でも出場機会を確保しており、これまでサントスのトップチームでは公式戦通算38試合出場1ゴール4アシストを記録していた。

トッテナムでは昨季のハーフシーズンで4試合の出場にとどまり、今夏クラブはスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンをフリートランスファーで獲得しており、出場機会を求めての移籍となった。

なお、33番を背負う左サイドバックは1年間のドライローンでの加入となる。