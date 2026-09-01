ミランは8月31日、ノッティンガム・フォレストからイングランド人FWオマリ・ハッチンソンを買い取りオプション付きの1年間のレンタル移籍で獲得したことを発表した。背番号は「20」に決定している。

なお、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏らによれば、今回の契約は300万～400万ユーロ（約5億5000万～7億4000万円）の有償レンタルとなり、買い取りオプションの金額は4000万ユーロ（約74億2000万円）程度になる見込みだ。

現在22歳のハッチンソンは2008年にチェルシーの下部組織へ加入。2012年にチャールトン・アスレティックにスカウトされて移籍すると、その後はアーセナルの下部組織にも所属し、2022年7月にチェルシーの下部組織に復帰。2023年1月にはトップチームデビューを果たし、通算2試合に出場した。

2023年7月にイプスウィッチへとレンタル移籍となると、プレミアリーグ昇格に貢献を果たし、翌年夏に完全移籍。その後、クラブのチャンピオンシップ（イングランド2部）降格に伴い、昨年夏にノッティンガム・フォレストへ完全移籍。加入1年目は公式戦41試合1ゴール8アシストの数字を残した。

ミランは今夏の移籍市場で右サイドを主戦場とする左利きのアタッカーの獲得を目指しており、いくつかの候補がいた中で最終的にイングランドとジャマイカの二重国籍を有する22歳の獲得にこぎ着けた。

【公式発表】ミランの新20番がお披露目！