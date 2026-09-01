アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶のデビュー戦のパフォーマンスに賛辞が送られている。8月31日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

8月19日にパルマ・カルチョからアストン・ヴィラへの加入が発表された鈴木は、同23日に行われたプレミアリーグ第1節のブライトン戦（●0－4）では出場機会がなかったなか、同31日に行われた第2節のアーセナル戦ではスタメンに名を連ね、プレミアリーグに出場した初の日本人GKとなった。

試合は0－1で敗れたものの、フル出場した鈴木は、前半のコーナーキックの場面では飛び出しのミスもあった一方で、鋭いフィードから攻撃を展開する場面も見せたほか、最終的にはオフサイドだったが、カイ・ハヴァーツとの一対一を防ぐなども見せ場も作った。

アストン・ヴィラは開幕から2連敗スタートとなったが、『スカイスポーツ』のアダム・ベイト記者は試合後、「プレミアリーグのデビュー戦としては、これほど過酷な状況もそうないだろう」と鈴木の状況を慮りつつ、素晴らしいデビュー戦だったと評価している。

「ワールドカップ優勝を経験したGKエミリアーノ・マルティネスの代役として、王者アーセナルを相手に、熱狂的なサポーターが集うホルト・エンド（本拠地ヴィラ・パークの有名な2層構造のスタンド）の目の前でプレーしたのだからね。しかし、鈴木はアストン・ヴィラの一員として見事なパフォーマンスを見せた」

「試合序盤、クロスを弾き損ねる場面もあったが、直後にニアポストへのヘディングシュートをバーの上へと弾き出すと、ヴィラのファンからは『世界一』というチャントが湧き起こった。これはかつてヴィラ・パークでマルティネスに向けられていた人気のチャントをもじった、遊び心のあるものだった」

「前半の終盤には、そのチャントにさらなる説得力が加わる場面があった。鈴木が左サイドのジョージ・ヘミングスに驚くべき威力で鋭いパスを通した。左右両足を使ったパス出しは、すでにチームの大きな武器になりそうな予感を漂わせている」

「後半には強烈なシュートを一度こぼしてしまったものの、直後にはオフサイドの判定が下されたが、カイ・ハヴァーツとの一対一の場面では見事にシュートを阻止した。敗戦という結果には終わったが、ヴィラの新しいGKにとって、今後に期待を抱かせる素晴らしいデビュー戦となった」

【ハイライト動画】GK鈴木彩艶がプレミアリーグデビュー！