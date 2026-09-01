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【阪 6-2 ヤ】
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試合終了
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストライナー 3アウト
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OUT
9番 西村 瑠伊斗 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：Ｊ・リランソ に代わって 9番 西村 瑠伊斗
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OUT
8番 内山 壮真 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
7番 岩田 幸宏 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 及川 雅貴 に代わって 7番 木下 里都
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OUT
4番 佐藤 輝明 セカンドライナー 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートフライ 2アウト
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OUT
1塁ランナー近本 光司 盗塁失敗 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：キャッチャー 古賀 優大 に代わって 6番 鈴木 叶
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・キハダ に代わって 9番 Ｊ・リランソ
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OUT
6番 古賀 優大 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 増田 珠 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 武岡 龍世 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 坂本 誠志郎 に代わって 7番 及川 雅貴
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OUT
守備交代：ショート 代走 熊谷 敬宥 に代わって 8番 熊谷 敬宥
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OUT
守備交代：キャッチャー 伏見 寅威 に代わって 9番 坂本 誠志郎
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OUT
9番 坂本 誠志郎 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
代打：岡留 英貴 に代わって 9番 坂本 誠志郎
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OUT
代走：1塁ランナー 元山 飛優 に代わって 8番 熊谷 敬宥
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OUT
8番 元山 飛優 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
7番 伏見 寅威 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
6番 髙寺 望夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 伊藤 琉偉 に代わって 9番 Ｊ・キハダ
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙橋 遥人 に代わって 9番 岡留 英貴
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OUT
阪6-2ヤ
2番 赤羽 由紘 センターヒット ヤクルト得点！ 阪 6-2 ヤ ランナー：1、2塁
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OUT
阪6-1ヤ
ショート 元山 飛優がファンブル ヤクルト得点！ 阪 6-1 ヤ ランナー：1、2塁
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OUT
阪6-0ヤ
1番 長岡 秀樹 ショートエラー ランナー：1、2塁
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OUT
9番 伊藤 琉偉 ショートゴロ 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
代打：吉村 貢司郎 に代わって 9番 伊藤 琉偉
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OUT
8番 内山 壮真 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 岩田 幸宏 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
阪6-0ヤ
1番 近本 光司 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 6-0 ヤ
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OUT
9番 髙橋 遥人 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 元山 飛優 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 伏見 寅威 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 赤羽 由紘 に代わって 4番 武岡 龍世
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OUT
守備交代：ファースト 山田 哲人 に代わって 2番 赤羽 由紘
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OUT
6番 古賀 優大 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 増田 珠 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 山田 哲人 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 2アウト
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OUT
阪3-0ヤ
4番 佐藤 輝明 左中間ホームラン 阪神得点！ 阪 3-0 ヤ
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OUT
3番 森下 翔太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ ファーストライナー 3アウト
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OUT
2番 赤羽 由紘 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 センターフライ 3アウト
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OUT
阪1-0ヤ
9番 髙橋 遥人 ライトヒット 阪神得点！ 阪 1-0 ヤ ランナー：1、3塁
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OUT
8番 元山 飛優 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 伏見 寅威 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 吉村 貢司郎 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 内山 壮真 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
7番 岩田 幸宏 ショートゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 古賀 優大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 増田 珠 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 サードダブルプレイ 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 山田 哲人 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 赤羽 由紘 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 髙橋 遥人 ライトフライ 2アウト
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OUT
8番 元山 飛優 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 吉村 貢司郎 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 内山 壮真 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 岩田 幸宏 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
6番 古賀 優大 サード送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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5番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 山田 哲人 センターヒット ランナー：1塁
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7番 伏見 寅威 セカンドゴロ 3アウト
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6番 髙寺 望夢 セカンドダブルプレイ 2アウト
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5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 3アウト
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2番 赤羽 由紘 ライトフライ 2アウト
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1番 長岡 秀樹 レフトフライ 1アウト
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4番 佐藤 輝明 センターフライ 3アウト
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3番 森下 翔太 ショートフライ 2アウト
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2番 中野 拓夢 レフトフライ 1アウト
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1番 近本 光司 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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