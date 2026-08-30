2026.08.30 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 3
広島 3 1 1 0 0 0 0 0 X 5 8 0
  • 【ヤ 1-5 広】
  • 試合終了
  • OUT

    7番 モンテル ライトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 内山 壮真 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 増田 珠 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 名原 典彦 に代わって 9番 久保 修

  • OUT

    守備交代：レフト Ｓ・ファビアン に代わって 1番 名原 典彦

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代走 辰見 鴻之介 に代わって 3番 森浦 大輔

  • OUT

    2番 大盛 穂 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：3塁

  • OUT

    1番 名原 典彦 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 佐藤 啓介 に代わって 9番 辰見 鴻之介

  • OUT

    9番 佐藤 啓介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    代打：髙 太一 に代わって 9番 佐藤 啓介

  • OUT

    8番 勝田 成 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 並木 秀尊 に代わって 3番 Ｊ・キハダ

  • OUT

    守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 4番 並木 秀尊

  • OUT

    4番 並木 秀尊 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：Ｊ・リランソ に代わって 4番 並木 秀尊

  • OUT

    3番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 赤羽 由紘 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｆ・ターノック に代わって 9番 髙 太一

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    サード 赤羽 由紘が後逸 ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 佐々木 泰 サードエラー ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 宮本 丈 に代わって 4番 Ｊ・リランソ

  • OUT

    守備交代：ファースト 山田 哲人 に代わって 9番 宮本 丈

  • OUT

    9番 宮本 丈 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：阪口 皓亮 に代わって 9番 宮本 丈

  • OUT

    8番 鈴木 叶 サードゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 モンテル センターヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 内山 壮真 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 森 翔平 に代わって 9番 Ｆ・ターノック

  • OUT

    5番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 山田 哲人 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    ヤ1-5広

    3番 Ｄ・サンタナ 左中間ホームラン ヤクルト得点！ ヤ 1-5 広

  • OUT

    2番 大盛 穂 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 レフトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 森 翔平 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 勝田 成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 佐々木 泰 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 西村 瑠伊斗 に代わって 9番 阪口 皓亮

  • OUT

    2番 赤羽 由紘 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 西村 瑠伊斗 センターフライ 1アウト

  • OUT

    代打：丸山 翔大 に代わって 9番 西村 瑠伊斗

  • OUT

    5番 菊池 涼介 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 鈴木 叶 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 モンテル センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 内山 壮真 レフトフライ 1アウト

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    5番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー大盛 穂 盗塁失敗 3アウト

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    2番 大盛 穂 フォアボール ランナー：1塁

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    1番 名原 典彦 レフトフライ 2アウト

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    9番 森 翔平 空振り三振 1アウト

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    投手交代：ピッチャー 小川 泰弘 に代わって 9番 丸山 翔大

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    4番 山田 哲人 センターフライ 3アウト

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    3番 Ｄ・サンタナ サードライナー 2アウト

  • OUT

    2番 赤羽 由紘 セカンドゴロ 1アウト

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    8番 勝田 成 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 佐々木 泰 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    ショート 長岡 秀樹が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    5番 菊池 涼介 ショートエラー ランナー：1塁

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    ヤ0-5広

    4番 坂倉 将吾 ライトホームラン 広島得点！ ヤ 0-5 広

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    1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 3アウト

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    9番 小川 泰弘 ライトヒット ランナー：1塁

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    8番 鈴木 叶 レフトフライ 2アウト

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    7番 モンテル サードフライ 1アウト

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    3番 Ｓ・ファビアン ファーストファウルフライ 3アウト

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    2番 大盛 穂 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁

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    ヤ0-4広

    1番 名原 典彦 レフトヒット 広島得点！ ヤ 0-4 広 ランナー：1塁

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    9番 森 翔平 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

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    8番 勝田 成 レフトヒット ランナー：1塁

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    6番 内山 壮真 見逃し三振 3アウト

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    5番 増田 珠 センターフライ 2アウト

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    4番 山田 哲人 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 ピッチャーゴロ 3アウト

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    ヤ0-3広

    6番 佐々木 泰 ファーストゴロ 広島得点！ ヤ 0-3 広 2アウト ランナー：3塁

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    ヤ0-2広

    5番 菊池 涼介 ライトツーベースヒット 広島得点！ ヤ 0-2 広 ランナー：2、3塁

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    4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    ヤ0-1広

    3番 Ｓ・ファビアン センター犠牲フライ 広島得点！ ヤ 0-1 広 1アウト ランナー：2塁

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    小川 泰弘 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁

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    セカンド 内山 壮真が落球 ランナー：1、2塁

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    2番 大盛 穂 セカンドエラー ランナー：1、2塁

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    1番 名原 典彦 ライトヒット ランナー：1塁

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    3番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 3アウト

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    2番 赤羽 由紘 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト

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