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【ヤ 1-5 広】
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試合終了
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OUT
7番 モンテル ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 内山 壮真 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 増田 珠 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 名原 典彦 に代わって 9番 久保 修
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OUT
守備交代：レフト Ｓ・ファビアン に代わって 1番 名原 典彦
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 辰見 鴻之介 に代わって 3番 森浦 大輔
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OUT
2番 大盛 穂 レフトフライ 3アウト
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OUT
2塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：3塁
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OUT
1番 名原 典彦 見逃し三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 佐藤 啓介 に代わって 9番 辰見 鴻之介
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OUT
9番 佐藤 啓介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：髙 太一 に代わって 9番 佐藤 啓介
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OUT
8番 勝田 成 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 並木 秀尊 に代わって 3番 Ｊ・キハダ
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OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 4番 並木 秀尊
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OUT
4番 並木 秀尊 サードゴロ 3アウト
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OUT
代打：Ｊ・リランソ に代わって 4番 並木 秀尊
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 赤羽 由紘 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｆ・ターノック に代わって 9番 髙 太一
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OUT
7番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
サード 赤羽 由紘が後逸 ランナー：1、2塁
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OUT
6番 佐々木 泰 サードエラー ランナー：1、2塁
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OUT
5番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 レフトフライ 2アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宮本 丈 に代わって 4番 Ｊ・リランソ
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OUT
守備交代：ファースト 山田 哲人 に代わって 9番 宮本 丈
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OUT
9番 宮本 丈 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：阪口 皓亮 に代わって 9番 宮本 丈
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OUT
8番 鈴木 叶 サードゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 モンテル センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 内山 壮真 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 森 翔平 に代わって 9番 Ｆ・ターノック
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OUT
5番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 山田 哲人 ショートフライ 1アウト
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OUT
ヤ1-5広
3番 Ｄ・サンタナ 左中間ホームラン ヤクルト得点！ ヤ 1-5 広
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OUT
2番 大盛 穂 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 名原 典彦 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 森 翔平 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 勝田 成 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 泰 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 西村 瑠伊斗 に代わって 9番 阪口 皓亮
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OUT
2番 赤羽 由紘 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 西村 瑠伊斗 センターフライ 1アウト
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OUT
代打：丸山 翔大 に代わって 9番 西村 瑠伊斗
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OUT
5番 菊池 涼介 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
8番 鈴木 叶 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 モンテル センターフライ 2アウト
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OUT
6番 内山 壮真 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー大盛 穂 盗塁失敗 3アウト
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OUT
2番 大盛 穂 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 名原 典彦 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 森 翔平 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 小川 泰弘 に代わって 9番 丸山 翔大
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OUT
4番 山田 哲人 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ サードライナー 2アウト
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OUT
2番 赤羽 由紘 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 勝田 成 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 レフトフライ 1アウト
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OUT
ショート 長岡 秀樹が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
5番 菊池 涼介 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
ヤ0-5広
4番 坂倉 将吾 ライトホームラン 広島得点！ ヤ 0-5 広
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OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 小川 泰弘 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 鈴木 叶 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 モンテル サードフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
2番 大盛 穂 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
ヤ0-4広
1番 名原 典彦 レフトヒット 広島得点！ ヤ 0-4 広 ランナー：1塁
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OUT
9番 森 翔平 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 勝田 成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 内山 壮真 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 増田 珠 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 山田 哲人 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
ヤ0-3広
6番 佐々木 泰 ファーストゴロ 広島得点！ ヤ 0-3 広 2アウト ランナー：3塁
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OUT
ヤ0-2広
5番 菊池 涼介 ライトツーベースヒット 広島得点！ ヤ 0-2 広 ランナー：2、3塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
ヤ0-1広
3番 Ｓ・ファビアン センター犠牲フライ 広島得点！ ヤ 0-1 広 1アウト ランナー：2塁
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OUT
小川 泰弘 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
セカンド 内山 壮真が落球 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 大盛 穂 セカンドエラー ランナー：1、2塁
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OUT
1番 名原 典彦 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 赤羽 由紘 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト
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