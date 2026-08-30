2026.08.30 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0
阪神 0 0 3 0 0 0 0 0 X 3 7 0
  • 【巨 1-3 阪】
  • 試合終了

  • OUT

    2番 佐々木 俊輔 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    巨1-3阪

    1番 浦田 俊輔 レフトヒット 巨人得点！ 巨 1-3 阪 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 坂本 勇人 に代わって 9番 鈴木 大和

  • OUT

    9番 坂本 勇人 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    代打：田中 瑛斗 に代わって 9番 坂本 勇人

  • OUT

    8番 中山 礼都 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    7番 増田 陸 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    6番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 5番 平山 功太

  • OUT

    5番 丸 佳浩 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：レフト 前川 右京 に代わって 7番 髙寺 望夢

  • OUT

    守備交代：ライト 髙寺 望夢 に代わって 5番 森下 翔太

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 岩崎 優 に代わって 9番 工藤 泰成

  • OUT

    7番 髙寺 望夢 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 坂本 誠志郎 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 前川 右京 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 甲斐 拓也 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｃ・ディベイニー に代わって 9番 岩崎 優

  • OUT

    4番 大山 悠輔 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 9番 田中 瑛斗

  • OUT

    3番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ｃ・ディベイニー ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    代打：及川 雅貴 に代わって 9番 Ｃ・ディベイニー

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 松本 剛 に代わって 9番 中川 皓太

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 松本 剛 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    代打：堀田 賢慎 に代わって 9番 松本 剛

  • OUT

    8番 中山 礼都 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 増田 陸 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 才木 浩人 に代わって 9番 及川 雅貴

  • OUT

    8番 元山 飛優 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 髙寺 望夢 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 前川 右京 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 大山 悠輔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 森田 駿哉 に代わって 9番 堀田 賢慎

  • OUT

    6番 泉口 友汰 サードフライ 3アウト

  • OUT

    5番 丸 佳浩 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 甲斐 拓也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｂ・ダルベック ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    2番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 才木 浩人 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 森田 駿哉

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    9番 石塚 裕惺 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    代打：小笠原 慎之介 に代わって 9番 石塚 裕惺

  • OUT

    8番 中山 礼都 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 元山 飛優 ピッチャーダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    7番 髙寺 望夢 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 坂本 誠志郎 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 増田 陸 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 丸 佳浩 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 甲斐 拓也 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 Ｂ・ダルベック サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 前川 右京 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 大山 悠輔 センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 佐藤 輝明 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    巨0-3阪

    2番 中野 拓夢 センターヒット 阪神得点！ 巨 0-3 阪 ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 大城 卓三 に代わって 4番 甲斐 拓也

  • OUT

    1塁ランナー近本 光司 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    巨0-1阪

    1番 近本 光司 センターゴロ 阪神得点！ 巨 0-1 阪 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 才木 浩人 ピッチャーヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 元山 飛優 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 髙寺 望夢 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 佐々木 俊輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2塁ランナー中山 礼都 盗塁成功 ランナー：3塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    9番 小笠原 慎之介 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 中山 礼都 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 坂本 誠志郎 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 前川 右京 センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 大山 悠輔 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 増田 陸 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 泉口 友汰 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    5番 丸 佳浩 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 大城 卓三 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 佐藤 輝明 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    3番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 佐々木 俊輔 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 センターフライ 1アウト

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