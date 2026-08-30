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【中 3-4 Ｄ】
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試合終了
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OUT
中3-4Ｄ
6番 蝦名 達夫 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 中 3-4 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
中3-3Ｄ
5番 宮﨑 敏郎 ライト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ 中 3-3 Ｄ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
守備交代：センター 花田 旭 に代わって 6番 岡林 勇希
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OUT
4番 三森 大貴 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 佐野 恵太 に代わって 3番 神里 和毅
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OUT
3番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 牧 秀悟 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 阿部 寿樹 に代わって 8番 松山 晋也
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OUT
8番 阿部 寿樹 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：吉田 聖弥 に代わって 8番 阿部 寿樹
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OUT
7番 石伊 雄太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 花田 旭 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 6番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 4番 三森 大貴
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OUT
守備交代：レフト 佐野 恵太 に代わって 1番 度会 隆輝
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OUT
守備交代：ファースト 代走 三森 大貴 に代わって 3番 佐野 恵太
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 Ｊ・エンカーナシオン に代わって 9番 松尾 汐恩
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 松尾 汐恩 に代わって 8番 中川 虎大
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OUT
9番 松尾 汐恩 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：浜地 真澄 に代わって 9番 松尾 汐恩
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OUT
8番 Ｊ・エンカーナシオン 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー宮下 朝陽 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
代打：戸柱 恭孝 に代わって 8番 Ｊ・エンカーナシオン
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OUT
7番 宮下 朝陽 敬遠 ランナー：1、3塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ライトフライ 1アウト
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OUT
2塁ランナー三森 大貴 盗塁成功 ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー三森 大貴 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 筒香 嘉智 に代わって 4番 三森 大貴
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OUT
4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 橋本 侑樹 に代わって 8番 吉田 聖弥
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OUT
4番 Ｍ・サノー サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 サードゴロ 2アウト
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OUT
2番 上林 誠知 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 林 琢真 に代わって 9番 浜地 真澄
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OUT
3番 佐野 恵太 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 林 琢真 ショートゴロ 1アウト
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OUT
代打：伊勢 大夢 に代わって 9番 林 琢真
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・ボスラー に代わって 8番 橋本 侑樹
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OUT
1番 福永 裕基 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
9番 田中 幹也 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 Ｊ・ボスラー レフトファウルフライ 1アウト
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OUT
代打：柳 裕也 に代わって 8番 Ｊ・ボスラー
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・ルイーズ に代わって 9番 伊勢 大夢
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OUT
8番 戸柱 恭孝 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 宮下 朝陽 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 セカンドライナー 1アウト
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OUT
7番 石伊 雄太 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 花田 旭 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 勝又 温史 に代わって 9番 Ｊ・ルイーズ
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OUT
4番 筒香 嘉智 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
9番 勝又 温史 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
代打：若松 尚輝 に代わって 9番 勝又 温史
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 篠木 健太郎 に代わって 9番 若松 尚輝
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OUT
中3-2Ｄ
3番 細川 成也 センター犠牲フライ 中日得点！ 中 3-2 Ｄ 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
中2-2Ｄ
2番 上林 誠知 ライトヒット 中日得点！ 中 2-2 Ｄ ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 福永 裕基 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 田中 幹也 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 柳 裕也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 石伊 雄太 サードフライ 1アウト
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OUT
8番 戸柱 恭孝 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 宮下 朝陽 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 花田 旭 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー セカンドゴロ 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 レフトフライ 2アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 上林 誠知 空振り三振 3アウト
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OUT
中1-2Ｄ
1番 福永 裕基 レフトツーベースヒット 中日得点！ 中 1-2 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
9番 田中 幹也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 柳 裕也 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 石伊 雄太 ライトフライ 1アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 篠木 健太郎 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 戸柱 恭孝 センターフライ 2アウト
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OUT
中0-2Ｄ
7番 宮下 朝陽 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 中 0-2 Ｄ ランナー：1塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー石川 昂弥 盗塁失敗 3アウト
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OUT
6番 花田 旭 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
中0-1Ｄ
3番 佐野 恵太 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ 中 0-1 Ｄ
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OUT
2番 牧 秀悟 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 上林 誠知 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 センターフライ 1アウト
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