バルセロナを率いるハンジ・フリック監督と、同クラブに所属するスペイン代表GKジョアン・ガルシアが、左サイドバックのポジションで開幕2試合連続フル出場を果たしたU－19同代表DFシャビ・エスパルトを称賛した。スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が、両者のコメントを伝えている。

ラ・リーガ第1節延期分が27日に行われ、バルセロナはアスレティック・ビルバオと対戦。序盤からチャンスを作りながら、同代表GKウナイ・シモンの好セーブに阻まれたものの、37分には同代表MFペドリからのスルーパスに抜け出したブラジル代表FWハフィーニャが、GKをかわして先制ゴールをマーク。終盤に入った82分には、ゴール前のセカンドボールに反応したスペイン代表MFフェルミン・ロペスが追加点を奪い、バルセロナが2－0で勝利した。

同試合、シャビ・エスパルトは左サイドバックのポジションでフル出場。23日に敵地で行われた第2節のエルチェ戦、5－0で大勝したゲームにもフル出場していた。“ラ・マシア”（バルセロナの育成組織）では右サイドバックを主戦場としていたものの、左サイドでも安定したパフォーマンスを披露。開幕から2試合連続のフル出場を果たし、注目を集めている。

アスレティック・ビルバオ戦からは背番号が「12」に変更され、今後はトップチームに定着すると目される19歳の活躍を受けて、フリック監督は「彼のプレーには非常に満足している。左サイドバックでのプレーぶりには少し驚かされているほどだよ」と明かす。守備面のパフォーマンスを、次のような言葉で称賛した。

「彼は常に集中している。特に守備における1対1の状況では、素晴らしいクオリティを持っている。既に一流の選手だ。これはどの選手にも当てはまることだが、まだまだ改善の余地はある。けれども、彼には本当に満足しているよ」

また、バルセロナのゴールマウスを守るジョアン・ガルシアも「シャビ・エスパルトは素晴らしい。また一人、カンテラからものすごい選手が出てきたね」と語る。「自分はまだ25歳だけれども、周りにこれだけ若い選手が多いと、ベテランになった気分だよ。今後もできる限り彼らを助け、支えていきたい」と、最後尾からのサポートも約束した。

【ハイライト動画】ハフィーニャ＆フェルミン2戦連発！ スペイン代表GKが見せた幾多の好セーブも