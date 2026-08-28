フライブルクに所属する日本代表FW後藤啓介が、27日に行われたカンファレンスリーグ（ECL）予選プレーオフ・セカンドレグのマザーウェル戦で、今季公式戦2点目を奪った。

フライブルクにとって、1週間前の20日に行われたファーストレグのマザーウェル戦が今季公式戦の初陣だった中、後藤は同試合に途中出場し、後半アディショナルタイムにヘディングシュートで加入後初ゴールをゲット。公式戦デビュー弾を叩き込み、爪痕を残したものの、23日に行われたDFBポカール1回戦のデュッセルドルフ戦に続き、セカンドレグもベンチスタート。しかしながら、またもゴールでインパクトを残した。

67分よりピッチに立った後藤は、チームが2点をリードして迎えた85分、ペナルティエリア内でセカンドボールに反応すると、ファーストタッチから左足を振り抜く。強烈な一撃がゴールに吸い込まれ、フライブルクの勝利を決定付ける4点目を奪った。後藤個人としては、ファーストレグに続くECLでの2戦連発で、今季公式戦での2点目となっている。

なお、チームはセカンドレグに4－1で勝利。2戦合計スコアを7－2として、ECL本大会出場を決めた。同試合、フライブルク所属の同代表MF鈴木唯人は先発に名を連ね、64分までプレー。U－21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）は今夏の加入から3試合連続でゴールマウスを守っている。MF山本理仁はメンバー外だった。

【スコア】

フライブルク 4－1（7－2） マザーウェル

【得点者】

1－0 6分 デリー・シェルハント（フライブルク）

1－1 22分 エマニュエル・ロンジェロ（マザーウェル）

2－1 60分 イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク）

3－1 63分 シリアケ・イリエ（フライブルク）

4－1 85分 後藤啓介（フライブルク）