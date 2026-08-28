今季CLリーグフェーズの組み合わせ決定[写真]=Getty Images

　UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の組み合わせ抽選会が27日に行われ、リーグフェーズを戦う全36チームの対戦相手が決定した。

　2024－25シーズンより「リーグフェーズ・決勝トーナメントプレーオフ制」にフォーマットが変更されたCL。36チームは4つのポットに振り分けられ、それぞれのポットから2チームずつと対戦し、ホーム4試合、アウェイ4試合の合計8試合を戦う1リーグ制となる。また、リーグフェーズでは、同国対決は行われず、同一協会に所属するチームとの対戦は2試合に限定される。

　リーグ戦の上位8チームはノックアウトステージへストレートイン。9位から24位までの16チームはホーム＆アウェイでのプレーオフを実施し、勝利した8チームがノックアウトステージに進出する。

　今大会に出場する日本人選手は、バイエルンのDF伊藤洋輝、リヴァプールのMF遠藤航、アストン・ヴィラのGK鈴木彩艶、PSVのMF佐野航大、フェイエノールトのDF渡辺剛とFW上田綺世、スロヴァン・ブラチスラヴァのMF松岡大起と、6チームに所属する7選手となる。

　今シーズンもパリ・サンジェルマンvsバルセロナや、レアル・マドリードvsアーセナルなどビッグマッチが実現。一方、残念ながら日本人対決は実現しなかった。今後の試合日程とキックオフ時間は8月29日に発表される見込みだ。

　各チームの対戦相手は以下の通り。

【ポット1】
▼パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：ローマ（イタリア）
P2（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：ビジャレアル（スペイン）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：コモ（イタリア）

▼バイエルン（ドイツ）
P1（H）：アーセナル（イングランド）
P1（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（H）：ベティス（スペイン）
P2（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（A）：ヴァイキング（ノルウェー）

▼レアル・マドリード（スペイン）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：アーセナル（イングランド）
P2（H）：PSV（オランダ）
P2（A）：ローマ（イタリア）
P3（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P3（A）：シャフタール（ウクライナ）
P4（H）：LASK（オーストリア）
P4（A）：AEKアテネ（ギリシャ）

▼リヴァプール（イングランド）
P1（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：ポルト（ポルトガル）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：ビジャレアル（スペイン）
P3（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P4（H）：RCランス（フランス）
P4（A）：LASK（オーストリア）

▼インテル（イタリア）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：ドルトムント（ドイツ）
P3（H）：シャフタール（ウクライナ）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）

▼マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：スポルティング（ポルトガル）
P2（A）：ポルト（ポルトガル）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P4（H）：AEKアテネ（ギリシャ）
P4（A）：RCランス（フランス）

▼アーセナル（イングランド）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ドルトムント（ドイツ）
P2（A）：ベティス（スペイン）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：サバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）

▼バルセロナ（スペイン）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（A）：スポルティング（ポルトガル）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：コモ（イタリア）
P4（A）：サバフ（アゼルバイジャン）

▼アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（A）：PSV（オランダ）
P3（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：ヴァイキング（ノルウェー）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）

【ポット2】
▼ドルトムント（ドイツ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：アーセナル（イングランド）
P2（H）：ベティス（スペイン）
P2（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P3（H）：ビジャレアル（スペイン）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：AEKアテネ（ギリシャ）
P4（A）：サバフ（アゼルバイジャン）

▼ローマ（イタリア）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：スポルティング（ポルトガル）
P2（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：AEKアテネ（ギリシャ）

▼スポルティング（ポルトガル）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（A）：ローマ（イタリア）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：シャフタール（ウクライナ）
P4（H）：LASK（オーストリア）
P4（A）：RCランス（フランス）

▼アストン・ヴィラ（イングランド）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：ドルトムント（ドイツ）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：ヴァイキング（ノルウェー）
P4（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）

▼ポルト（ポルトガル）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：PSV（オランダ）
P2（A）：ベティス（スペイン）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（A）：LASK（オーストリア）

▼マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（H）：ローマ（イタリア）
P2（A）：スポルティング（ポルトガル）
P3（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P3（A）：ビジャレアル（スペイン）
P4（H）：サバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：コモ（イタリア）

▼クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（A）：PSV（オランダ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：RCランス（フランス）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）

▼ベティス（スペイン）
P1（H）：アーセナル（イングランド）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ポルト（ポルトガル）
P2（A）：ドルトムント（ドイツ）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：コモ（イタリア）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）

▼PSV（オランダ）
P1（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：ポルト（ポルトガル）
P3（H）：シャフタール（ウクライナ）
P3（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：ヴァイキング（ノルウェー）

【ポット3】
▼フェイエノールト（オランダ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：ポルト（ポルトガル）
P2（A）：ベティス（スペイン）
P3（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：コモ（イタリア）
P4（A）：ヴァイキング（ノルウェー）

▼リール（フランス）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：アーセナル（イングランド）
P2（H）：ベティス（スペイン）
P2（A）：ローマ（イタリア）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）

▼ボデ／グリムト（ノルウェー）
P1（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ドルトムント（ドイツ）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：LASK（オーストリア）
P4（A）：RCランス（フランス）

▼ナポリ（イタリア）
P1（H）：アーセナル（イングランド）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：ポルト（ポルトガル）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ビジャレアル（スペイン）
P4（H）：ヴァイキング（ノルウェー）
P4（A）：サバフ（アゼルバイジャン）

▼ライプツィヒ（ドイツ）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：PSV（オランダ）
P2（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P3（H）：シャフタール（ウクライナ）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：RCランス（フランス）
P4（A）：コモ（イタリア）

▼ビジャレアル（スペイン）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（A）：ドルトムント（ドイツ）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P4（H）：サバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）

▼フェネルバフチェ（トルコ）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（H）：ローマ（イタリア）
P2（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P3（H）：ビジャレアル（スペイン）
P3（A）：シャフタール（ウクライナ）
P4（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（A）：LASK（オーストリア）

▼シャフタール（ウクライナ）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：スポルティング（ポルト）
P2（A）：PSV（オランダ）
P3（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P4（H）：AEKアテネ（ギリシャ）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）

▼ガラタサライ（トルコ）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（A）：スポルティング（ポルトガル）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：AEKアテネ（ギリシャ）

【ポット4】
▼スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（H）：アーセナル（イングランド）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（A）：ポルト（ポルトガル）
P3（H）：ビジャレアル（スペイン）
P3（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P4（H）：RCランス（フランス）
P4（A）：サバフ（アゼルバイジャン）

▼スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：ベティス（スペイン）
P2（A）：ローマ（イタリア）
P3（H）：シャフタール（ウクライナ）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：LASK（オーストリア）

▼シュトゥットガルト（ドイツ）
P1（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：PSV（オランダ）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：ヴァイキング（ノルウェー）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）

▼AEKアテネ（ギリシャ）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：ローマ（イタリア）
P2（A）：ドルトムント（ドイツ）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：シャフタール（ウクライナ）
P4（H）：LASK（オーストリア）
P4（A）：コモ（イタリア）

▼LASK（オーストリア）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：ポルト（ポルトガル）
P2（A）：スポルティング（ポルトガル）
P3（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：AEKアテネ（ギリシャ）

▼コモ（イタリア）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（A）：ベティス（スペイン）
P3（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：AEKアテネ（ギリシャ）
P4（A）：RCランス（フランス）

▼RCランス（フランス）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：スポルティング（ポルトガル）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P4（H）：コモ（イタリア）
P4（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）

▼ヴァイキング（ノルウェー）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（H）：PSV（オランダ）
P2（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：サバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）

▼サバフ（アゼルバイジャン）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：アーセナル（イングランド）
P2（H）：ドルトムント（ドイツ）
P2（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：ビジャレアル（スペイン）
P4（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（A）：ヴァイキング（ノルウェー）