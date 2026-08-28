UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の組み合わせ抽選会が27日に行われ、リーグフェーズを戦う全36チームの対戦相手が決定した。
2024－25シーズンより「リーグフェーズ・決勝トーナメントプレーオフ制」にフォーマットが変更されたCL。36チームは4つのポットに振り分けられ、それぞれのポットから2チームずつと対戦し、ホーム4試合、アウェイ4試合の合計8試合を戦う1リーグ制となる。また、リーグフェーズでは、同国対決は行われず、同一協会に所属するチームとの対戦は2試合に限定される。
リーグ戦の上位8チームはノックアウトステージへストレートイン。9位から24位までの16チームはホーム＆アウェイでのプレーオフを実施し、勝利した8チームがノックアウトステージに進出する。
今大会に出場する日本人選手は、バイエルンのDF伊藤洋輝、リヴァプールのMF遠藤航、アストン・ヴィラのGK鈴木彩艶、PSVのMF佐野航大、フェイエノールトのDF渡辺剛とFW上田綺世、スロヴァン・ブラチスラヴァのMF松岡大起と、6チームに所属する7選手となる。
今シーズンもパリ・サンジェルマンvsバルセロナや、レアル・マドリードvsアーセナルなどビッグマッチが実現。一方、残念ながら日本人対決は実現しなかった。今後の試合日程とキックオフ時間は8月29日に発表される見込みだ。
各チームの対戦相手は以下の通り。
【ポット1】
▼パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：ローマ（イタリア）
P2（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：ビジャレアル（スペイン）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：コモ（イタリア）
▼バイエルン（ドイツ）
P1（H）：アーセナル（イングランド）
P1（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（H）：ベティス（スペイン）
P2（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（A）：ヴァイキング（ノルウェー）
▼レアル・マドリード（スペイン）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：アーセナル（イングランド）
P2（H）：PSV（オランダ）
P2（A）：ローマ（イタリア）
P3（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P3（A）：シャフタール（ウクライナ）
P4（H）：LASK（オーストリア）
P4（A）：AEKアテネ（ギリシャ）
▼リヴァプール（イングランド）
P1（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：ポルト（ポルトガル）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：ビジャレアル（スペイン）
P3（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P4（H）：RCランス（フランス）
P4（A）：LASK（オーストリア）
▼インテル（イタリア）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：ドルトムント（ドイツ）
P3（H）：シャフタール（ウクライナ）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
▼マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：スポルティング（ポルトガル）
P2（A）：ポルト（ポルトガル）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P4（H）：AEKアテネ（ギリシャ）
P4（A）：RCランス（フランス）
▼アーセナル（イングランド）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ドルトムント（ドイツ）
P2（A）：ベティス（スペイン）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：サバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
▼バルセロナ（スペイン）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（A）：スポルティング（ポルトガル）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：コモ（イタリア）
P4（A）：サバフ（アゼルバイジャン）
▼アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（A）：PSV（オランダ）
P3（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：ヴァイキング（ノルウェー）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
【ポット2】
▼ドルトムント（ドイツ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：アーセナル（イングランド）
P2（H）：ベティス（スペイン）
P2（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P3（H）：ビジャレアル（スペイン）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：AEKアテネ（ギリシャ）
P4（A）：サバフ（アゼルバイジャン）
▼ローマ（イタリア）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：スポルティング（ポルトガル）
P2（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：AEKアテネ（ギリシャ）
▼スポルティング（ポルトガル）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（A）：ローマ（イタリア）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：シャフタール（ウクライナ）
P4（H）：LASK（オーストリア）
P4（A）：RCランス（フランス）
▼アストン・ヴィラ（イングランド）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：ドルトムント（ドイツ）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：ヴァイキング（ノルウェー）
P4（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
▼ポルト（ポルトガル）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：PSV（オランダ）
P2（A）：ベティス（スペイン）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（A）：LASK（オーストリア）
▼マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（H）：ローマ（イタリア）
P2（A）：スポルティング（ポルトガル）
P3（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P3（A）：ビジャレアル（スペイン）
P4（H）：サバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：コモ（イタリア）
▼クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（A）：PSV（オランダ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：RCランス（フランス）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼ベティス（スペイン）
P1（H）：アーセナル（イングランド）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ポルト（ポルトガル）
P2（A）：ドルトムント（ドイツ）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：コモ（イタリア）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
▼PSV（オランダ）
P1（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：ポルト（ポルトガル）
P3（H）：シャフタール（ウクライナ）
P3（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：ヴァイキング（ノルウェー）
【ポット3】
▼フェイエノールト（オランダ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：ポルト（ポルトガル）
P2（A）：ベティス（スペイン）
P3（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：コモ（イタリア）
P4（A）：ヴァイキング（ノルウェー）
▼リール（フランス）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：アーセナル（イングランド）
P2（H）：ベティス（スペイン）
P2（A）：ローマ（イタリア）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼ボデ／グリムト（ノルウェー）
P1（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ドルトムント（ドイツ）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：LASK（オーストリア）
P4（A）：RCランス（フランス）
▼ナポリ（イタリア）
P1（H）：アーセナル（イングランド）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：ポルト（ポルトガル）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ビジャレアル（スペイン）
P4（H）：ヴァイキング（ノルウェー）
P4（A）：サバフ（アゼルバイジャン）
▼ライプツィヒ（ドイツ）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：PSV（オランダ）
P2（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P3（H）：シャフタール（ウクライナ）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：RCランス（フランス）
P4（A）：コモ（イタリア）
▼ビジャレアル（スペイン）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（A）：ドルトムント（ドイツ）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P4（H）：サバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
▼フェネルバフチェ（トルコ）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（H）：ローマ（イタリア）
P2（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P3（H）：ビジャレアル（スペイン）
P3（A）：シャフタール（ウクライナ）
P4（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（A）：LASK（オーストリア）
▼シャフタール（ウクライナ）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：スポルティング（ポルト）
P2（A）：PSV（オランダ）
P3（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P4（H）：AEKアテネ（ギリシャ）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
▼ガラタサライ（トルコ）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（A）：スポルティング（ポルトガル）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：AEKアテネ（ギリシャ）
【ポット4】
▼スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（H）：アーセナル（イングランド）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（A）：ポルト（ポルトガル）
P3（H）：ビジャレアル（スペイン）
P3（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P4（H）：RCランス（フランス）
P4（A）：サバフ（アゼルバイジャン）
▼スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：ベティス（スペイン）
P2（A）：ローマ（イタリア）
P3（H）：シャフタール（ウクライナ）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：LASK（オーストリア）
▼シュトゥットガルト（ドイツ）
P1（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：PSV（オランダ）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：ガラタサライ（トルコ）
P4（H）：ヴァイキング（ノルウェー）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
▼AEKアテネ（ギリシャ）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：ローマ（イタリア）
P2（A）：ドルトムント（ドイツ）
P3（H）：ガラタサライ（トルコ）
P3（A）：シャフタール（ウクライナ）
P4（H）：LASK（オーストリア）
P4（A）：コモ（イタリア）
▼LASK（オーストリア）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：ポルト（ポルトガル）
P2（A）：スポルティング（ポルトガル）
P3（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：AEKアテネ（ギリシャ）
▼コモ（イタリア）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P2（A）：ベティス（スペイン）
P3（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：AEKアテネ（ギリシャ）
P4（A）：RCランス（フランス）
▼RCランス（フランス）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：スポルティング（ポルトガル）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P4（H）：コモ（イタリア）
P4（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
▼ヴァイキング（ノルウェー）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（H）：PSV（オランダ）
P2（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：サバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼サバフ（アゼルバイジャン）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：アーセナル（イングランド）
P2（H）：ドルトムント（ドイツ）
P2（A）：マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：ビジャレアル（スペイン）
P4（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（A）：ヴァイキング（ノルウェー）