横田大祐が在籍するレンジャーズは27日、ジローナからU－23韓国代表MFキム・ミンスを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は1年の延長オプションが付帯する2030年6月30日までの4年となり、背番号は「10」に決定した。

2020年にスペインのメルカンティルの下部組織に加入し、CFダンを経て2022年7月にジローナのリザーブチーム入りした20歳のキム・ミンス。その後、2024ー25シーズンにはトップチームデビューを飾り、公式戦6試合に出場した。昨シーズンはFCアンドラにレンタル移籍し、公式戦40試合6ゴール4アシストの数字を残していた。

左ウイングやトップ下を主戦場とするアタッカーは新天地での意気込みを語っている。

「レンジャーズと契約できて本当に嬉しいよ。素晴らしいファンを持つビッグクラブであることは理解している」

「日々チームの向上に貢献し、人間としても成長し、そしてチームが挑むすべての大会で勝利を収められるよう、全力を尽くしたいと思っているよ」

「とてもワクワクしているし、自分には勝者のメンタリティが備わっていると信じている。これから待ち受けるあらゆる挑戦に正面から向き合い、クラブにふさわしい貢献をしていきたい」