コモはフィオレンティーナに所属するイタリア代表FWモイーズ・キーンの獲得をめぐりクラブ間合意に達したようだ。27日、イタリアメディア『カルチョメルカート』が報じている。

今シーズン、UEFAチャンピオンズリーグに出場するコモは、待望の新ストライカーの到着が決定的となった。報道によると、買い取り義務付きのレンタル移籍となり、レンタル料は1000万ユーロ（約18億円）で2500万ユーロ（約46億円）の買い取り義務条項とボーナス500万ユーロ（約9億円）の総額4000万ユーロ（約74億円）の契約となるようだ。

また、同メディアはキーンが今夏の退団をクラブに要求しており、セリエA開幕節ローマ戦の出場も拒否していたと報道。実際、キーンは途中出場したものの、昨日に行われた練習には遅刻したうえ、チーム練習も拒否していたことが伝えられている。

現在26歳のキーンは、ユヴェントスの下部組織出身で2016年11月にトップチームデビューを飾った。その後は、エヴァートン、パリ・サンジェルマンなどでのプレーを経て、2021年夏に古巣ユヴェントスへ復帰。2024年夏からはフィオレンティーナへ活躍の場を移し、同クラブでは通算79試合出場35ゴール7アシストを記録している。

なお、キーンの退団が見込まれるフィオレンティーナはイギリスメディア『BBC』によると、マンチェスター・ユナイテッドに所属するオランダ代表FWジョシュア・ザークツィーを期限付き移籍で獲得することを目指しているという。