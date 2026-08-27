夜の山道“64km”完走、泣きながら100kmウォークを踏破…みんなが挑んだ過酷すぎる「ウォーキング」自慢

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「ウォーキング案件 ～めっちゃ歩きました～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆伝統行事「強歩大会」で64km完走！

僕が通っていた山梨県の高校には「強歩大会」というイベントがあります。男子は午後10時30分に学校をスタートして、翌日の午後1時までにゴールの小河内ダム（東京都奥多摩町）を目指して歩く行事で、その距離が64kmでした！

真夜中に峠を越え、山道をくだりながら朝日を浴び、なかなか先の見えない渓谷沿いの道をひたすら進む……体力的にも精神的にも厳しいものでした。フラフラになりながらもゴールした瞬間は、達成感とやっと終わった気持ちで毎年泣いていました。

社会人になってから、同じコースを車で辿ったことがありますが、「よくこんなところを歩いたなぁ！」と驚くばかり。ちなみに、ゴールして1週間は筋肉痛を引きずりました（笑）。もう二度と歩きたくないです（39歳 男性）

◆30歳の記念に「100kmウォーク」挑戦

30歳の節目に何かしたいと思い「100kmウォーク」に参加してきました！ 当日は小田原城（神奈川県）を出発し、ゴールの東京を目指して歩き始めました。50kmのチェックポイントに着く頃には、すでに太ももが筋肉痛で、一度座るともう立ち上がれないほど。夜中の記憶は、正直ほとんどありません。つらすぎて、泣きながら歩いていたことだけ覚えています。

そして、夜が明けた頃にようやく最後のチェックポイントへ到着！ なぜか私はそこから突然の無双状態に入り、足の痛みがすべて消え、自分でも信じられないほど爆速で歩けるようになりました。その結果、制限時間26時間のところ、24時間10分でゴール！ 達成感はものすごかったですが、もう二度と100kmウォークにはチャレンジしないと心に誓いました。

とはいえ、歩くこと自体は好きなので、今後の目標として、35歳までの5年間で東海道五十三次の全長約500kmを踏破したいと思い、計画中です！（30歳 女性）

◆革靴で5時間かけて帰宅…

高校からの友人の結婚式に招待され、横浜に行きました。式も無事に終わり、そのまま2次会・3次会まで楽しく過ごした……までは良かったのですが、当時は電車や路線にそこまで詳しくなく、気付いたら最寄り駅まで辿り着けない時間に……。さらに、お金を持ち合わせていなかったためタクシーも使えず、結局、徒歩5時間かけて帰宅しました……。途中で始発の電車が動き出していましたが、意地になって徒歩で帰宅しました。革靴での連続5時間徒歩運動だったので、階段を上がるときは太ももが悲鳴を上げていました（42歳 男性）

◆富士山から埼玉県春日部市まで徒歩帰宅にチャレンジ

私は富士登山をして、そのまま埼玉県春日部市の自宅に歩いて帰るというバカなチャレンジをしたことがあります。富士山頂で日の出を見てスタート！ 初日は道の駅で野良犬に怯えながら野宿。2日目は八王子のコンビニの片隅で野宿。3日目から埼玉県に入り、荒川の直前で膝の痛さに耐えきれず工場の片隅で野宿させてもらいましたが、そこで断念しました。最後は1km歩くのに30分くらいかかった気がします。

悔しかったので、3年後に今の奥さんと断念した場所から再スタートして、ゴールしました！ 時間があれば、ちゃんとトレーニングして、装備も整えて再チャレンジしたいです（42歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co