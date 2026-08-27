今日の運勢 8月28日（金）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月28日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月28日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！あなたの星座は何位……？心の奥にある願いや、本当はどうしたいのかという思いが浮かび上がる日。今まで見ないふりをしてきた感情も、未来を変える大切なサインです。今日は直感を信じて、心が動く方向へ一歩踏み出してみて。今夜は願いを紙に書き出しましょう。魚座満月＆部分月食の影響を強く受ける日。人との関係や自分自身への見方が、大きく切り替わるタイミングです。「私は本当はどう生きたい？」を問い直してみて。古い自分を手放し、新しい自分を選ぶ決意を。夜は静かな時間を過ごして。あなたの中に眠っていた「やりたい」が、現実的な形になっていきそう。誰かの期待ではなく、自分が心から望むものを大切にすると流れが整います。今日は小さくても具体的な一歩を。理想の未来を言葉にして書いてみましょう。現実を整える力が高まっています。完璧を目指すより、「今の自分に本当に必要なもの」を選び取ることが開運につながる日。仕事や生活の中から不要なものを一つ手放してみて。明日から変えたい習慣を1つ決めましょう。自分の楽しさや喜びを、もっと人生の中心に置いていい時です。「役に立つか」より「心が喜ぶか」を基準にすると、思わぬ可能性が見えてきそう。今日は好きなことに時間を使ってみて。夜は最近嬉しかったことを3つ書き出しましょう。安心できる場所や人とのつながりが、あなたのエネルギーを回復させてくれます。無理に前へ進むより、心地よさを取り戻すことが次のステージへの準備に。今日は五感が喜ぶことを一つ。夜はゆっくりお風呂に入って心を整えて。思いがけない情報や会話から、未来につながるヒントが得られそう。今までの常識に当てはめず、「面白そう」という感覚を大切にしてみて。今日は気になっていた人や情報にアクセスを。得た気づきをノートに残しておきましょう。周囲から求められることと、自分が本当にやりたいことの間で迷いが出やすい日。全部に応えなくても大丈夫です。今は優先順位を決めることが大切。今日は「やらないこと」を一つ決めて。夜はスマホを置いて頭を休ませましょう。人との距離感や、これまで当たり前だと思っていた関係性に変化が起こりそう。無理に合わせるより、自分らしくいられる場所を選んでOK。今日は違和感のある関係を少し見直してみて。今夜は一人で過ごす時間を意識的につくりましょう。今は外側の成果を急ぐより、これからの方向性を静かに見直すタイミング。焦って答えを出さなくても、内側では確実に変化が進んでいます。今日は休むことも前進と考えて。「本当は今、何を手放したい？」と自分に問いかけてみて。周囲とのバランスを気にするあまり、自分の本音を後回しにしていないか確認したい日。誰かに喜ばれる選択ではなく、自分が納得できる選択を大切にして。今日は一つだけ自分優先の決断を。夜は本音を紙に書き出してみましょう。大きく動く前の調整期間。思うように進まないことがあっても、今は無理に突破しなくて大丈夫です。自分の価値を結果だけで判断しないことが大切。今日はできたことを一つ認めてあげて。夜は早めに休み、心と身体を回復させましょう。今日は魚座の満月で部分月食を伴います。日本では見られませんがエネルギーは届いていますよ！「もう、誰かの正解を生きなくていい。」心の奥に残っていた感情や思い込みを浮かび上がらせながら、本当に自分が望む未来へ戻っていくための節目。「これから何を大切にして生きたいのか」を決める日にしてみてください。ぜひアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai