カラバオ・カップ2回戦が26日に行われ、トッテナム・ホットスパーとチャールトン（2部）が対戦した。

試合は、立ち上がりからトッテナムがボールをコントロールし、主導権を握りながら進めていく。すると41分、トッテナムが遂にゴールをこじ開けた。ロドリゴ・ベンタンクールからのパスを右サイドで受けたマイキー・ムーアは、そのままカットインしてボックス内に侵入すると、左足を振り抜き、強烈なシュートをゴール上に突き刺した。

さらに45分、トッテナムが加点した。ボックス内でマイキー・ムーアからのパスを受けたドミニク・ソランケが、ボックス内から右足でシュートをゴール左下に沈める。前半は、トッテナムが2－0と2点リードして終えた。

後半からもトッテナムのペースで試合が進む。すると67分、トッテナムが敵陣ボックス右外でFKを獲得すると、キッカーのマテウス・フェルナンデスが蹴ったボールをケヴィン・ダンソが頭で合わせ、ゴールネットを揺らした。

さらに82分、サヴィオが右サイドからカットインしてボックス手前で左足を振ると、シュートはゴール右下に突き刺さり、トッテナムがリードを4点に広げた。

そして直後の85分、右CKの流れからサヴィオがボックス内でシュートすると、ベン・デイヴィスにディフレクションしながらゴールネットを揺らした。

その後、チャールトンはロイド・ジョーンズの得点で1点を返したものの、反撃はここまで。試合はトッテナムが5－1でチャールトンに勝利し、カラバオ・カップ3回戦に駒を進めた。なお、トッテナムの高井幸大はこの試合に招集されていなかった。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 5－1 チャールトン

【得点者】

1－0 41分 マイキー・ムーア（トッテナム・ホットスパー）

2－0 45分 ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）

3－0 67分 ケヴィン・ダンソ（トッテナム・ホットスパー）

4－0 82分 サヴィオ（トッテナム・ホットスパー）

5－0 85分 ベン・デイヴィス（トッテナム・ホットスパー）

5－1 87分 ロイド・ジョーンズ（チャールトン）