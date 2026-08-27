ラ・リーガ第1節延期分が26日に行われ、レアル・マドリードとレアル・ソシエダが対戦した。

久保建英が先発した試合は、立ち上がりからレアル・マドリードが縦に早い攻撃でレアル・ソシエダを自陣に押し込んでいく。それでもレアル・ソシエダは、30分ごろから勢いを盛り返し、何度かチャンスを作る。

だが、レアル・マドリードは40分に先制。フェデリコ・バルベルデがハーフウェーラインの自陣よりの位置からドリブルで敵陣まで駆け上がり、敵陣ボックス内へスルーパスを送る。そこに走り込んできたエンバペが、そのまま左足でシュートをゴール左上に突き刺した。

だが44分、早くもレアル・ソシエダが追いつく。後方からのロングフィードに抜け出したジョブ・オチエングがボックス内でシュート。これは相手選手にブロックされたが、こぼれ球をルカ・スチッチが左足でゴールに叩き込んだ。前半は、1－1で終える。

後半、レアル・マドリードはよりボールをコントロールしながらゴールに迫っていく。すると、60分にレアル・マドリードが遂に加点した。バルベルデが、ボックス内にポジションを取っていたエンバペにパスを出すと、エンバペはジュード・ベリンガムとの素早いパス交換から右足でゴールを決めた。

再び追いかける展開となったレアル・ソシエダだが、なかなかシュートまで持ち運ぶことができない。

さらに67分、ベリンガムがボックス内でパスを受けてシュート。これはブロックされたが、こぼれ球をベリンガムが巧みにキープし、左ポスト付近でオリケシのパスを通し、そこに走り込んできたヴィニシウス・ジュニオールがワンタッチで合わせてゴールネットを揺らした。

勢いに乗ったレアル・マドリードは80分、右CKの流れからヴィニシウスが股抜きのパスを通すと、これに反応したエンバペが左足でシュートを流し込み、リードを3点とした。

このまま試合終了。レアル・マドリードが5－1でレアル・ソシエダに勝利し、今シーズンを連勝でスタートさせた。なお、レアル・ソシエダの久保建英は74分までプレーした。

次節、レアル・マドリードは30日にホームでマラガと、レアル・ソシエダは29日にホームでエスパニョールとそれぞれ対戦する。

【スコア】

レアル・マドリード 4－1 レアル・ソシエダ

【得点者】

1－0 40分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

1－1 44分 ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ）

2－1 60分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

3－1 68分 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）

4－1 80分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

【動画】レアル・マドリードが久保先発のソシエダに快勝！