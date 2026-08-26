25日のストーク戦で新天地デビューを飾ったハル・シティのMF守田英正について、現地メディアが評価を記している。

ハル・シティに加入した守田は、25日に行われたストークとのカラバオ・カップ2回戦で、59分から途中出場し新天地デビュー。中盤でゲームメイクした31歳は、1－1でもつれ込んだPK戦で1番手のキッカーとして成功させるなど、3回戦進出（PK戦5－4）に貢献した。

先のマンチェスター・ユナイテッド戦ではベンチ外となったなか、ついにイングランドの地で最初の一歩を踏み出した守田。地元メディア『Hull Live』は、10点満点の評価点で『7』を与えつつ、「交代直後から素晴らしいプレーを見せた。特に、（キーラン・）ダウエルに送ったシンプルなパスは、相手のファウルを誘発する好プレーだった」と振り返りつつ、「チームがプレスを受けた場面でも、優れた状況判断と落ち着きを発揮。終盤には（コーディ・）ドラメーのチャンスを演出した」と“らしさ”溢れるプレーぶりで、デビュー戦から高評価を受けている。

そんな守田を擁するハル・シティの次戦は、29日のプレミアリーグ第2節コヴェントリー戦。国内トップカテゴリーでもゲームをコントロールできるのかに、注目が集まっている。

【デビュー】PK成功で勝利に貢献した守田英正



