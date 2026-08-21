チェルシーはポルトガル代表FWペドロ・ネトを安売りするつもりはないようだ。20日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

現在26歳のネトは母国のブラガでプロキャリアをスタートさせ、ラツィオとウルヴァーハンプトン（ウルブス）を経て2024年夏にチェルシーへ完全移籍加入。左右のウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算103試合に出場し、19ゴール19アシストをマークしている。

現行契約を2031年6月末まで残すネトだが、現在サウジアラビアへの移籍が取り沙汰されている。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アル・ヒラルが同選手の獲得に興味を示しており、近日中にもチェルシーと新たな直接協議を行なう予定とのこと。すでに選手と代理人には金銭的な条件が提示されているようだ。

しかし、アル・ヒラルが交渉をまとめるためには巨額のオファーが必要になるかもしれない。『アスレティック』はチェルシーがネトの評価額を1億ポンド（約217億円）前後に設定していると報道。これは2024年の獲得時に費やした5140万ポンド（約111億円）の約2倍にあたり、アル・ヒラルと同じく動向を注視しているマンチェスター・シティはこの金額設定について高すぎると考えている模様だ。

なお、『アスレティック』はシャビ・アロンソ監督が採用する3－4－2－1の2シャドーおよび最前列のポジションにおいて、ネトの序列はブラジル代表FWジョアン・ペドロや同FWエステヴァン、イングランド代表MFコール・パーマー、同MFモーガン・ロジャーズらよりも低いと指摘。一方、アントニオ・コンテ体制での元ナイジェリア代表FWヴィクター・モーゼス（現：カイサル・クズロルダ）のように攻撃的なウイングバック（WB）として起用される可能性もあると報じている。