ジュビロ磐田が21日、磐田U－15に所属するMF井川航を『第3種U－21可』として登録完了したことをクラブ公式サイト上で発表した。

磐田のクラブ公式サイトは「このたび、ジュビロ磐田U－15所属井川 航選手が、『第3種U－21可』として登録が完了しましたのでお知らせいたします。トップチーム登録（3種）選手は、日本サッカー協会第3種チーム等に所属しながら、Jリーグの公式戦に出場することが認められます。新しく参入しますU－21 Jリーグへの出場も可能となります」と発表している。

井川は、2011年4月6日生まれの15歳。170cm/66kgで、浜松大瀬SSSに所属歴がある。今年1月にはトップチームの鹿児島キャンプにも参加した逸材であり、U－15日本代表では同年5月のクロアチア遠征メンバーに選出されていた。

Jリーグが新設したU－21 Jリーグは、試合を中心とした年間サイクルの中で、若手選手が真剣勝負を通じて成長できる環境の整備を目指す大会。参加11クラブが東西2グループに分かれてホーム＆アウェイ方式の東西リーグラウンド、および異なるグループ間での交流戦ラウンドを戦い、各チーム13～15試合の東西リーグラウンド、交流戦ラウンドを行った後、各グループ上位2チームはトーナメント方式で優勝を争うという大会フォーマットになっている。U－21磐田は、23日に本拠地『ヤマハスタジアム』でU－21川崎フロンターレとの対戦を控えている。