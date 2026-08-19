バルセロナは18日、マンチェスター・シティからスペイン代表MFロドリが完全移籍加入することを発表した。

契約期間は2030年6月30日までの4年間。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・シティに支払われる移籍金は最大で7600万ユーロ（約140億円）になるとのこと。6000万ユーロ（約111億円）の固定費に達成容易な600万ユーロ（約11億円）のアドオン、さらには達成困難な1000万ユーロ（約18億円）のアドオンを加えたパッケージとなっているようだ。

マンチェスター・シティとの契約期間が残り1年を切った中、当初はレアル・マドリードがロドリ獲得を計画。一時は個人合意も報じられたが、バルセロナが“場外エル・クラシコ”を制し、契約まで漕ぎ着けた。

現在30歳のロドリは2015－16シーズンにビジャレアルでプロデビューを飾り、アトレティコ・マドリードを経て2019年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍加入。ジョゼップ・グアルディオラ監督率いるチームの“心臓”として活躍し、プレミアリーグ4連覇やクラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）優勝を含む数多くのタイトル獲得に貢献した。7年間での通算成績は公式戦298試合出場28ゴール32アシストとなっている。

また、今夏のFIFAワールドカップ2026ではスペイン代表のキャプテンとして全8試合に先発出場。4大会ぶり2度目の優勝に大きく貢献し、大会MVPにも輝いた。

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