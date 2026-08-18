







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの近藤健介が18日、エスコンフィールド北海道で行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「3番・左翼」で先発出場。4打数3安打2打点1四球の活躍で、7－1の勝利に貢献した。

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1－1の同点で迎えた3回表。近藤は無死一、二塁の好機で打席に入ると、日本ハム先発・伊藤大海の投じたフォークボールを右中間へ運んだ。



打球は外野の間を破り、2人の走者が生還。勝ち越しの2点適時二塁打となり、近藤はこの一打で今季89打点目を記録した。











勢いは止まらない。5回表の第3打席では中前安打を放ち、6回表の第4打席でも右前安打。3打席連続安打で、今季6度目の猛打賞を記録した。9回表の第5打席では四球を選び、この日は5打席で4度出塁している。



この3安打により、近藤はプロ通算1495安打に到達。節目となる通算1500安打まで、残り「5」とした。



近藤は今季105試合に出場し、打率.313、24本塁打、89打点を記録。打線の中心として、首位を走るチームをけん引している。



ソフトバンクは14安打7得点で日本ハムに快勝し、2連勝をマーク。今季の戦績を68勝39敗1分とし、優勝マジックを「27」に減らした。























【動画】このバットコントロール！近藤健介、通算1500安打まで5本

DAZNベースボールのXより













あと5本



通算1500安打へのカウントダウン

近藤健介 猛打賞で一気に進める



⚾️日本ハム×ソフトバンク

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【了】