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17日のプロ野球公示で、阪神タイガースは能登嵩都投手を一軍登録から抹消した。
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前日16日にプロ初昇格を果たしたばかり。しかし、合流した広島遠征で登板機会は訪れず、一軍のマウンドを踏まないまま二軍へ戻ることとなった。
旭川大高、桐蔭横浜大、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブを経て2025年ドラフト5位で入団した24歳。
縦に割れるカーブを武器とする右腕で、オイシックスでプレーした昨季は23試合に先発して12勝・防御率2.60をマークし、イースタン・リーグの投手4部門でトップに立つ活躍を見せた。
プロ1年目の今季はファームで20試合に登板し、1勝5敗・防御率3.48。
開幕当初は先発として起用されたが、6月からはリリーフに配置転換され、一軍でもブルペン要員としての起用が見込まれていた。
直近では8日のハヤテベンチャーズ静岡戦に登板し、5回を1失点にまとめて勝利投手となっている。
念願の一軍デビューは持ち越しとなったが、再登録が可能となる27日以降に再びチャンスをうかがう。
【動画】昨季までのバッテリーで共闘！ファームで躍動する能登嵩都
DAZNベースボールのXより
胸アツ対決
昨季までバッテリーで共闘
能登嵩都vs中澤英明は
“女房役”の中澤英明に軍配
⚾️オイシックス×阪神（ファーム）
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【了】