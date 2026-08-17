ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖が、2026－27シーズンのセグンダ（スペイン2部）開幕戦でアシストを記録した。

2026－27シーズンのセグンダが開幕すると、ラス・パルマスは16日にアルバセテと本拠地『エスタディオ・グラン・カナリア』で対戦。ルベン・デ・ラ・バレラ新監督が率いるチームは21分、エリア内の宮代が、マヌ・フステルからの縦パスに対してトラップでゴール方向へと体の向きを反転させ、ヘセ・ロドリゲスに横パス。これを10番がワンタッチで流し込んで先制に成功した。

グラン・カナリアのクラブはその後、86分に同点ゴールを許して痛恨ドロー…かと思われたが、後半アディショナルタイムに劇的なドラマが待っていた。フリーキックからの流れでゴール前にスクランブルを起こすと、最後はサンドロ・ラミレスがイライアス・ロメロとのワンツーで抜け出し、アウトサイドのシュートでファー側に決めて見せたのだ。

試合はこのまま2－1でタイムアップ。昇格プレーオフで敗れ、1年でのラ・リーガ復帰を逃した昨シーズンの雪辱を期するラス・パルマスは、開幕戦を白星で飾ることに成功。宮代もフル出場で勝利に大きく貢献した。

そんなラス・パルマスの次戦は22日、第2節でセウタと対戦する。