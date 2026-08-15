アトレティコ・マドリードは15日、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）からアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロが完全移籍で加入することを発表した。

ロメロの獲得には複数クラブが関心を示していたが、アトレティコが争奪戦を制して、2031年夏までの5年契約を締結。スペイン紙『マルカ』によると、アトレティコがスパーズに対して支払う移籍金は、固定の3500万ユーロ（約64億円）＋ボーナス最大500万ユーロ（約9億円）となる。また、アトレティコが将来的に同選手を他クラブへと売却する場合、その移籍金の15パーセントをスパーズが受け取る条項も盛り込まれたようだ。



現在28歳のロメロは2021年夏にアタランタからスパーズに加入。センターバックの絶対的なレギュラーとして、公式戦通算156試合に出場し、2024－25シーズンにはクラブにとって41年ぶりとなるヨーロッパリーグ（EL）優勝に貢献した。

昨夏に契約を2029年夏まで延長し、2025－26シーズンは韓国代表FWソン・フンミン（現ロサンゼルスFC）からキャプテンマークを引き継いだ。しかし、昨シーズンはスパーズが残留争いに巻き込まれ、辛くもプレミアリーグ残留を果たしたものの、ロメロは主将としての役割を全うできず。公式発表よりも先にSNSでスパーズ退団を発表した際には、「僕は完璧ではなかったと分かっている」と認めつつ、「常に全力を尽くしてきた。すべてに感謝している」とクラブやサポーターに謝意を伝えていた。

ディエゴ・シメオネ体制15周年を迎えようとしているアトレティコにとって、FIFAワールドカップカタール2022優勝メンバーのロメロは、チーム4人目のアルゼンチン人選手に。デンマーク代表MFモルテン・ヒュルマンド、スペイン代表DFアレハンドロ・グリマルド、韓国代表MFイ・ガンインに続く、今夏4人目の補強となった。