【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■12月生まれの月運（12月7日～1月4日生まれ）スケジュール帳も頭の中も、常にフル稼働の忙しい月になりそうです。同僚の業務をフォローしたり、ご自身の休暇調整があったりとバタバタしそうですが、今のあなたなら頭を素早く切り替え、効率的に業務を完遂できるはず。今月見つけた効率的な仕事の進め方は、下半期のワークスタイルを向上させる良いきっかけになりそうです。ただ、スピード重視で脳を酷使しやすいため、根詰めて作業した後はPCやスマホから離れ、デジタルデトックスで頭をクールダウンさせてください。恋愛運は好調で、シングルの方は不思議と引きが強いタイミング。出会ってすぐに、お互いの価値観や深いテーマで対話ができそうです。パートナーがいる方も、二人の将来やこれからの未来像について、腰を据えてじっくり話せる有意義な時間を過ごせそう。デートは、美術館や水族館など、落ち着いた涼しい屋内スポットが吉です。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/