【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■9月生まれの月運（9月7日～10月7日生まれ）仕事運が急上昇し、素晴らしい活躍ができる最高の1か月になる予感。これまで試してみたかった新しいやり方に取り組んだり、最新のシステムやツールを現場に導入したりする絶好のチャンスです。失敗を恐れず、新しいことをどんどん進めていく姿勢が大きな成果を引き寄せます。また今月は「学び」の吸収力が抜群なタイミング。ここで貪欲に学んで得た知識や専門スキルは、今後のキャリアを支える大きな財産となっていくでしょう。恋愛運も上昇中。シングルの方は、仕事関係や、結婚相談所などの真剣な出会いをサポートするサービスから、将来を見据えた良縁を結べる予感。パートナーがいる方は、出費がかさみやすい暗示。今月にあえて思い出の場所を再訪するのがおすすめ。これまでの二人の歩みを振り返ることで、とても優しく温かい時間を共有できそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/