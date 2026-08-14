【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■8月生まれの月運（8月7日～9月6日生まれ）あなたの実力が買われ、重要なポジションや責任ある役割を任されそうです。この夏に取り組むプロジェクトでは、持ち前のリーダーシップを存分に発揮できるチャンスに恵まれる予感。周囲を牽引（けんいん）する立場としてプレッシャーや重圧を感じる場面もありますが、今のあなたの高い熱量と実行力があれば、周りをうまく巻き込んで見事に乗り越えられるはず。ここで得られる成果は、あなたを大きく成長させてくれるでしょう。ただしストレスも溜まりやすいので、適度な発散も忘れずに。恋愛面では、仕事から生まれる自信が、あなたの魅力をより一層引き立ててくれます。一生懸命な姿に心惹かれる方も多いはず。パートナーがいる方は、お互いに多忙になりやすい月だからこそ、「限られた時間をいかに充実させるか」「どこでうまく時間を作れるか」を工夫することが、愛を深める鍵になります。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/