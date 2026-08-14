【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■5月生まれの月運（5月5日～6月4日生まれ）新しいことへのチャレンジ精神が旺盛になり、あちこちへ顔を出したくなるアクティブな月です。フットワーク軽く動いた先で、今のあなたにピンポイントで必要な情報をキャッチできそう。気になったことをどんどん試す積極性が、仕事でも良い結果を引き寄せます。ただし今月は、形から入ろうとして最新のアイテムやツールなどに無駄なコストをかけてしまいがちな星回り。衝動買いはぐっとこらえて、サブスクやレンタルを活用するなど、賢く計画を立てましょう。恋愛面では、シングルの方は相手のルックスやスペックなど、外側の条件に目が行きやすい時期。「バイアスがかかりすぎていないか？」と、少し立ち止まって自問自答する姿勢が大切です。パートナーがいる方は、秋以降の出費など、これからの資金計画について早めに話し合っておくと、下半期のスムーズな恋愛運の波に乗れるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/