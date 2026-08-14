【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■4月生まれの月運（4月5日～5月4日生まれ）知的好奇心が高まり、感性が心地よく刺激される月です。気になっていた分野の勉強を始めたり、AIなどの最新テクノロジーやトレンドのスキルを学んだりするのに絶好のタイミング。新しい情報に触れることでインスピレーションが湧き、仕事に生かせるアイデアもどんどん浮かんできそうです。今月、企画や提案を通す際は、結果を気にして身構えるよりも、純粋なワクワク感をそのままプレゼンする方が、周囲の共感と協力をスムーズに得られるでしょう。恋愛面では、あなたが本来持っている自然体の魅力が伝わりやすい月。肩の力を抜いて接する方が好印象を残せます。これまで行ったことのない新しいスポットに、素敵な出会いの予感が。パートナーがいる方は、お互いのひとりの時間を尊重しつつ、話題の映画や気になる作品など、一緒にエンタメを楽しむと充実した時間を共有できます。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/