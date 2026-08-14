今日の運勢 8月15日（土）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月15日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月15日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？積極的に行動していくことで、運気がアップする日です。あなたの心のコンパスに従って、思い立ったら動いてみましょう。活動的になっていくことで、良い展開がありそうですよ。新しいことをはじめてみると良い日です。以前から「やってみたいな」と感じていたことがあるのなら、今日から行動してみてください。あなたの人生の中で良い転機がやってくるかもしれません。旅行の計画を立てましょう。行ってみたかった場所や、気になっていたアクティビティなど、あなたが旅行でやりたいことを書き出してみましょう。プランを立てていくことで、運気がアップするでしょう。パートナーシップについて考えると良い日です。お相手が何を求めているのか、どう思っているのか、寄り添って考えてみてください。話し合いをするのもいいでしょう。家での時間を楽しむと良い日です。ゆったりとご自身の時間を楽しみましょう。好きな本を読んだり、音楽を聴いたり、映画を観たり、あなただけの時間をつくってあげることで、運気が上がりそうです。今日のラッキープレイスは人が集まる場所です。職場の方やお友だちから、飲み会やパーティーのお誘いがあれば、少し腰が重たく感じても、参加してみてください。あなたにとって良い出会いがあるかもしれませんよ。ご家族との時間を大切にすることで運気が上がっていく日です。ご家族と遊びに行ったり、家で家族団らんを楽しんだりしましょう。ご家族と離れて暮らしている方は、連絡をとってみるだけでも良いでしょう。仕事運や勉強運がとても良い日です。集中力が高まり、物事の効率も良くなるでしょう。あなたのキャリアアップや、能力アップのための時間を充分に取ると良い流れがやってきそうですよ。日頃から頑張っているあなたには、ご褒美が必要です。今日は、あなたの食べたいものを食べて、欲しいものを買いましょう。優雅な気持ちで1日を過ごすことで、運気が上がっていくでしょう。あなたが求めている答えは、寝ているときに見る夢の中にあるかもしれません。なにか気になっていることがあるのなら、眠る前に夢の中で「メッセージをください」とお祈りをしてみましょう。健康的な生活習慣を意識することで運気がアップする日です。あなたが以前から、早寝早起きやバランスの良い食事など、改善しようとしていたことがあるのなら、今日からはじめてみましょう。ご先祖さまを大切にすることで、運気がアップするでしょう。お墓参りをしたり、仏壇の前で手を合わせたりしましょう。仏壇がお家にない方は、ご先祖さまに心の中で感謝を伝えるだけでもいいでしょう。あなたが望むことをはっきりさせて、揺るぎない信念を持って集中しましょう。今まで「導いてください」と願い続けてきたあなたには、もうすでにご自身が本当に望んでいることがわかっているはずです。あなたは、1番良いものを受け取るにふさわしい人間であることを思い出しましょう。あなたが望むことを、頭の中ではっきりとイメージしてください。そしてその望みがもうすでに叶ったと思い込みます。望みが叶ったときの喜びを身体で感じてみましょう。あなたの望みがどんな形で叶うかは、決めないでください。なぜなら、望みはあなたにとって最良の方法で叶うからなのです。あなたの心に従って、天の導きとともに歩んでください。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/