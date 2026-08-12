「6月24日以来初めて」今永昇太、まさかの3被弾で今季ワーストの乱調！　…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、11日（日本時間12日）に行われたワシントン・ナショナルズ戦に先発登板し、4回2/3を投げて被安打6、4失点、5奪三振、与四球0という内容だった。それでもチームは8-6で勝利を収めたと、米メディア『ファンタジープロズ』が報じている。

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今永は初回、C.J.エイブラムスにツーランホームランを浴びると、3回にはジェイコブ・ヤング、5回にはディラン・クルーズにもそれぞれソロ本塁打を許し、1試合で3本塁打を献上する乱調となった。



同メディアは今永にとって最大の課題について「問題は長打だった」と指摘した。



3本のうち2本がソロ本塁打だったこともあり、失点は最小限の4点にとどまっている。



それでも今永が1試合で2被弾を超えたのは「6月24日以来」だという。



与四球はゼロに抑え、5奪三振を記録するなど、被弾以外の制球面は保たれている。



四球を出さずに試合をまとめる制球力は、NPB時代から今永の持ち味として知られてきた。











初回にアブラムスの一発で2点を先制されたカブスだったが、打線がその後の攻撃で逆転に成功し、今永をお膳立てした。



結果として今永に黒星はつかず、チームは8-6で逃げ切っている。



今季ここまでの通算成績は137回1/3を投げて防御率3.74、WHIP1.10、130奪三振。



故障者が相次ぐカブスの投手陣にあって、今永はここまで大きく崩れることなく先発の一角を守り続けてきた。



今永は2024年のメジャー1年目からカブスの先発ローテーションに名を連ね続けており、今季で3年目のシーズンを迎えている。



次回登板は16日（日本時間17日）に予定されているセントルイス・カージナルス戦。



今永にとっては中4日での登板となり、この日味わった乱調をどう立て直せるかが、次戦での注目点となる。



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