愛犬とのお出かけにも！マセラティが日本限定「グレカーレ アウトドア パッケージ」を導入

洗練された都会でのドライブのみならず、旅行やアウトドアでのレジャーなどにも活躍するマセラティのミドルサイズSUV「グレカーレ」に、アウトドア用の特別価格のパッケージが登場した。

【画像】純正アクセサリーが通常より40％近くもお値打ちな価格に設定された、マセラティ・グレカーレのアウトドア パッケージ（写真8点）

近年、アウトドアやペットとの時間を大切にするライフスタイルへの関心が高まっている。「グレカーレ アウトドア パッケージ」は、そうした用途に応えるべく、アウトドアレジャーや旅行、ペットとのドライブを想定し、厳選した10種類の純正アクセサリーで構成したものだ。

パッケージの構成内容は、純正アクセサリーだからこそ実現できる、高い機能性と安全性を備えている。例を挙げると、グレカーレ本来のエクステリアデザインおよび空力特性に最適化されたルーフボックスは、クルージング時の優れた走行安定性と燃費性能にも寄与。内蔵された専用基板が車両側コンピューターと連動するトレーラーヒッチは、牽引時のぐらつきを検知すると車両側で自動的に制御し、走行を安定させる。

10種のパッケージ価格は465,779円（税抜）と、通常より40％以上低い価格が設定されており、含まれるアクセサリーは個別でも特別価格にて注文可能だ。愛犬とのドライブをサポートするアクセサリーも揃えられ、フルパッケージとしてだけでなく、用途やライフスタイルに応じて必要なものだけを選ぶこともできる。

いずれも車両デザインとの親和性を重視して開発された純正アクセサリーであり、グレカーレの佇まいを保ちながら実用性を高めたものだ。グレカーレとともに過ごす時間をさらに豊かなものにしてくれることだろう。

「グレカーレ アウトドア パッケージ」Grecale Outdoor Package

対象車両：全国のマセラティ正規ディーラーに展示されているグレカーレ全モデル※

※パノラマサンルーフ非装着車には、ルーフレール レトロフィットキットおよびルーフボックスを装着できません。

※その他詳細は、マセラティ正規ディーラーに問い合わせください。

パッケージ内容

純正アクセサリー／特別価格（税抜）

ルーフレール レトロフィットキット／120,000円

トレーラーヒッチ レトロフィットキット／89,000円

ルーフクロスバー／33,000円

ルーフボックス（460L）／95,000円

オールシーズンラバーマット／15,000円

ラゲッジコンパートメント マットレール／4,000円

クローム トランクシル／16,000円

ラゲッジコンパートメントレール／25,000円

ラゲッジフロア ディバイダーバー／18,000円

ペットフレンドリーパッケージ（RHD）／50,779円