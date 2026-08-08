ロッテは8日、8月9日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム17時00分試合開始）でAKB48・佐藤綺星さんのBSWコラボグッズならびにコラボグルメを発売することになったと発表した。

当日は夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして「AKB48」が来場。展開されるコラボグッズは、AKB48のロゴデザインと、当日セレモニアルピッチならびにスペシャルリポーターを務める佐藤綺星さんの名前がデザインされたフェイスタオル、ネーム＆ナンバープリントシートの計2種類がラインナップしている。

また、コラボグルメは佐藤綺星さんの好きな「卵」を使用した、イベントのために考案されたホットドックとなっている。

▼ AKB48 佐藤綺星さん コメント

「千葉ロッテマリーンズさんとのコラボが実現し、とっても嬉しいです！８月９日は、私とBSWのコラボグッズを持って！コラボホットドッグを食べて！力いっぱい、大好きなマリーンズを一緒に応援しましょうね！」

▼ AKB48 佐藤綺星さん BSWコラボグッズ 商品詳細

・BSWフェイスタオル（デザイン：AKB48ロゴ、#310佐藤綺星さん）：2,200円（税込）

・ネーム＆ナンバープリントシート BSW（デザイン：AKB48ロゴ、#310佐藤綺星さん）：3,000円（税込）

※販売はマリーンズストアミュージアム店のみの販売で、明日8月9日12時00分から開始

※商品はなくなり次第終了

▼ AKB48 佐藤綺星さん BSWコラボグルメ 商品詳細

・AKB48佐藤綺星のてりたまホットドッグ：販売価格1,000円（税込）

販売店舗：Cluster、販売場所：球場外周グルメエリア

※8月9日のみの数量限定販売。対象商品を1点ご購入につき、限定コースターを1枚プレゼント