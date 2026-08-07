西武は7日、ソフトバンクとの試合（ベルーナドーム）に2－5で敗戦。7日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、4回表山本祐大の打席をピックアップ。先発・髙橋光成は山本に対し、同じ球種を5球続け、その5球目を捉えられ先制を許した。このシーンについて番組MCの谷繁元信氏は「同じボールを続けていい場合もあると思うんですよね。打者心理的にもうすぐインコースに来るんじゃないかとか思ったり…。だからもう一球いったのかなと思うんですけど、最後甘く入ったので対応された感じですね。一球でもストレートをインサイドに見せていれば、もし甘く入ってもミスショットしていたかもしれません」と捕手目線で言及。

解説の大矢明彦氏は「投手目線でいくとあれだけアウトローをどんどん攻めると、決め球はもっといいところ投げないといけないといったプレッシャーがあるんじゃないかなと。谷繁さんが言われたように一球インサイドにいっていても良かったのかもしれませんね」とコメント。

同じく解説の斎藤雅樹氏は「僕も変化球、カーブ、スライダーをよく投げていたので同じ球を続けることはよくありました。でも最後にいつかやられるんじゃないか、甘くなってしまうのではないかといったことはあるので、できれば違う球を間に挟んでくれた方がピッチャーも投げやすかったのかなと思います」と話し、大矢氏は「山本の1打席目がシュートで詰まらせられていたことがあったので…。それも配球に影響したのかもしれませんね」と振り返った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』