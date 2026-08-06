今日の運勢 8月7日（金）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月7日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月7日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？「もっと自由でいいんだ！」と、自分らしい生き方が見えてきそうな日。義務で続けてきたことより、楽しくて夢中になれることを選ぶと流れが変わります。人と違っても大丈夫。今夜にでも「本当はこう生きたい」を自由に書き出してみて。思いがけない誘いや情報が、次の展開を連れてくるかも！今日は考え込むより、面白そうな方へ軽やかに動いてみるのが正解です。誰かとの会話から人生のヒントが見つかる予感も。今日は気になる人に自分から連絡してみて。今日から金星が天秤座へ！！あなた本来の魅力がグッと高まる時。人とのご縁にも恵まれやすく、嬉しいお誘いや出会いがあるかもしれません。少しおしゃれして人に会うのもおすすめ。今日は鏡の前で「今の自分が好きなところ」を3つ見つけて褒めてみて！「もっと面白いことがしたい！」という気持ちが未来を動かします。今までのやり方にこだわらず、楽しそうな方へ進んでみると思わぬ展開が待っていそう。少し大胆なくらいでOK。今日はこの夏やりたいことを一つ予定に書き込んでみて！あなたの行動力が誰かの心に火をつける日。今日は周りの反応を気にするより「私はこれがやりたい！」を大切にしてみて。あなたが楽しそうに動くほど仲間も集まってきそうです。今夜、明日すぐできる小さな一歩を決めてから寝てみてね。太陽が獅子座を照らす今は、自分の人生を自分で演出していくとき。「もっと私らしくていい」と許可を出すことで魅力が開いていきます。遠慮せず好きなことを表現してみて。夜は理想の自分になったつもりで未来を想像してみましょう。直感の中に「これからの幸せ」のヒントが隠れていそう。損得や正解より、なぜか惹かれるものを大切にしてみてください。心が喜ぶ選択が新しいご縁につながるかも。夜は好きな音楽を聴きながら、叶えたい未来をイメージしてね。「ちゃんとしなきゃ」を少し緩めると、毎日がもっと楽しくなりそうです。効率や正しさだけではなく、自分が心地よく続けられる方法を探してみて。仕事のやり方を変えるのもおすすめ。今日は一つだけ「やらなくていいこと」を決めてみましょう。いつもの安心感から少しだけ外へ出てみると、新しい楽しみが見つかりそう。大きく変える必要はありません。「ちょっと気になる」を試してみるくらいで十分です。今日は行ってみたいお店や場所を一つ探して、誰かを誘ってみてください。周りを喜ばせることに一生懸命になりすぎて、自分の楽しみを忘れていないか確認したい日。今日は誰かのためではなく「私が嬉しいから」を選んでみてください。今夜は自分だけの小さなご褒美時間を作ると心が整いそうです。頑張ることが当たり前になっているなら、今日は少し力を抜いてみて。成果を出すことだけが人生の豊かさではありません。楽しい、心地いいという感覚を取り戻すことで次の流れが見えてきます。今日は仕事を早めに切り上げて好きなことをして過ごして。心の奥で「もうこのままでは違う」と感じていたことが浮かび上がるかもしれません。でも、それは生き方を変えるための大切なサイン。無理に答えを出さず、本音を大切にしてみて。夜は「本当はどうしたい？」と自分に問いかけてみましょう。今日はスマホから離れて、好きな音楽や香りと一緒にゆっくり過ごしましょう。今日は火星にバーテックスというポイントが重なる日。運命に導かれ、新時代の生き方やお役目に気がついたり、直感が降りてきたりするかも！ ぜひアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai