RB大宮アルディージャのシーズンチケットや新ユニフォームの売れ行きが好調だ。

クラブの発表によると、26／27シーズンのシーズンチケットは販売枚数が4,900枚を突破。ハーフシーズン制となった明治安田Jリーグ百年構想リーグの記録に迫る勢いとなっており、フルシーズンのシーズンチケットとしては過去最多を更新した。これまでの最多は、J1リーグで戦っていた2017年シーズンの約4,850枚。また、売上金額も25年シーズンと比較して約1億円増加している。

シーズンチケット購入者の約20％は25歳以下が占めている点も特徴だ。前体制最後のシーズンとなった24年のフルシーズンと比較すると、シーズンチケットの販売枚数は約2倍、25歳以下の販売枚数は約3倍となった。ファンクラブ会員数も過去最多を更新。過去最多だった25年シーズンの1万人を上回り、現時点で継続・新規登録を合わせて約1万3,000人が入会しており、開幕時点でクラブ史上最多の会員数となっている。

新たなオフィシャルサプライヤーとなったアディダス製ユニフォームの販売も好調で、開幕前時点の販売枚数としては過去最多を記録した。担当者のコメントは以下の通り。

担当者コメント

「レッドブル体制初年度となった2025年シーズンには、ファン・サポーターの皆様からの大きな期待を受け、事業面でも素晴らしい成果をあげることができてましたが、26/27シーズンはより求められる一年になると考えていました。それでも、開幕を前にすでにこのような想定を超える実績を記録できているのは、クラブのJ1昇格に向けた期待感が高まっていることに加え、これまでクラブ全体で取り組んできたことをファン・サポーターの皆様に楽しんでいただけている証だと考えています。今後もピッチ内外でRB大宮らしく、盛り上げていきたいです」

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